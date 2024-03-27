瑞銀集團今日就其香港新辦公大樓舉行平頂儀式。該大樓位於高鐵西九龍總站發展項目上蓋，由新地（0016）發展建設。平頂儀式由瑞銀集團行政總裁安思杰(Sergio Ermotti)、瑞銀財富管理總裁Iqbal Khan、瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲、新地主席兼董事總經理郭炳聯、新地執行董事董子豪及新地代理總經理(寫字樓租務)盧經緯主持。
瑞銀集團預計將於2026年初進駐新辦公大樓，成為該地標大型項目的首個主要租戶，將租用項目最近海濱合共14層全座大樓，設有私人升降機大堂及屋頂花園，總樓面46萬方呎。
瑞銀集團安思杰表示：「香港是瑞銀集團於亞洲的戰略市場。於過去60年，我們一直堅守對發展香港及對信任本行一流財務建議的客戶所作之承諾。新辦公大樓將集中所有香港業務於同一屋簷下，加強各個業務部門間的合作，促進本行業務持續增長，為瑞銀集團開啟精彩的新篇章。」
他續說，瑞銀集團現時在香港5個地點租用了辦公大樓，而2026年初此新辦公大樓落成後，將成為主要辦公地點，可望加強各業務部門之間的合作，促進業務持續增長。
新地郭炳聯表示：「瑞銀集團是次決定租賃我們此西九龍高鐵站上蓋項目46萬方呎寫字樓樓面，證明大家均對香港作為金融中心、財富中心及資產管理信心投下好有信心的一票。剛才瑞銀集團高層向我表示，他們對香港很有信心，原因是國家的儲蓄率很高，我們香港作為財富管理中心及資產管理中心，是一個非常合適的地點；而瑞銀集團總裁安思杰剛才向我表示，此高鐵站上蓋項目位置很好，坐高鐵去深圳、廣州、大灣區、甚至上海亦很方便，內地居民坐高鐵來港在此市中心落車，亦可以接駁鐵路去到機會，所是屬四通八達」。
其他報道
金管局：金融學院今錄取21名高級行政人員參與本年度「金融領袖計劃」
恒指半日跌105點 科指跌1.6% 北水續流入 蒙牛跌7% 商湯見上市新低
中通服去年多賺6.7%末期息增逾一成至21.74分 派息率升至42%
八達通推出「MIRROR 12怪盜」卡面系列 每款售價18元
鈴木俊一：將採取大膽行動遏制外匯過度波動 日圓曾貶至1990年後新低