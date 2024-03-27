恒指今早低開87點，高位跌6點，低位跌263點，高低波幅257點。金融、非必需消費品、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為23.38%，下跌為40.6%，無升跌為36.01%。

恒指收市跌225點或1.36%，報16392點，大市成交金額1156億元，較上日增加6.4%，是3月22日1356.53億元成交後最多；國指跌97點或1.67%，報5728點。恒生科技指數收報3393點，跌2.25%。

藍籌股成交金額636.62億元，佔大市成交55.07%；科指成份股成交金額315.76億元，佔大市成交27.31%；國指成份股成交金額517.64億元，佔大市成交44.77%。

24隻雙櫃台股，總成交0.44億元人民幣，相當於約0.48億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少1.44%，至74.98億元，佔大市成交6.48%。牛熊證成交金額33.8億元，減少10.92%；窩輪成交金額41.17億元，增加7.99%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。騰訊（0700）、藥明生物（2269）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，63隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升10.49%，收報72.7元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌9.92%，收報17.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報12.72元，升7.43%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見0.7元，收報0.7元，跌10.26%。

恒指曾升穿20天線(16599.18點)、100天線(16573.25點)。科指續低於20天線(3491.34點)。

北水南下合計淨流入65.63億元，較上日增加45%，淨流入金額是3月22日145.38億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入110.9億元。南水北上合計淨流出72.49億元人民幣，終止連續2日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.59%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.09%。低見16354.81點，是3月22日16341.61點後最低。今日收市報16392.84點，是3月8日後收市新低，當日報16353.39點。

科指曾跌最多2.61%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為4.43%。低見3380.95點，是3月8日3360.96點後最低。收市報3393.43點，是3月8日後收市新低，當日報3385.58點。

國指曾跌最多1.98%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.54%。低見5709.85點，是3月22日5696.23點後最低。收市報5728.13點，是3月8日後收市新低，當日報5656.72點。

午後消息股表現

國泰（0293）將增加內地航線航班運力。收報8.82元，升0.23%。

世茂(0813關鍵債權人小組反對重組提議。

碧桂園（2007）聘請德安華進行清盤分析。創上市新低，見0.47元，收報0.48元，跌7.69%。

香港中旅（0308）去年轉賺2.4億元 未來逐步減少房地產業務。收報1.3元，升1.56%。

合生創展（0754）去年盈利跌67%續不派息 負債總額降6%。合生創展財務總監辭任 委朱孟依姪甥羅泰彬接替。收報3.53元，跌0.84%。

碧服（6098）去年少賺85% 末期息連特別息派29.46分。收報5.27元，跌4.53%。

石四藥（2005）去年多賺17.4% 末期息10仙。收報4.56元，升1.56%。

招行（3968）：今年收入利潤正增長挑戰大。收報30.95元，跌1.12%。

中升（0881）全年少賺24% 派末期息0.797元。見52周低12.18元，收報12.3元，跌1.6%。

第一太平（0142）去年多賺28% 末期息12.5仙。創52周高，見3.93元，收報3.82元，升5.23%。

都市麗人（2298）去年多賺28.6% 不派息。收報0.229元，跌3.78%。

中通服（0552）去年多賺6.7%末期息增逾一成至21.74分 派息率升至42%。收報3.57元，升3.18%。

今早及隔晚消息股表現

八達通推出「MIRROR 12怪盜」卡面系列 每款售價18元。港鐵（0066）收報26.15元，無升跌。

匯豐推「匯豐黃金代幣」。匯控（0005）收報61.1元，跌1.05%。

新地（0016）郭炳聯：23條立法後香港更安全 料國家更大力支持香港。收報76.05元，升0.46%。

龍湖（0960）據報最快下月匯出資金 提前償還一筆離岸貸款。收報10.8元，跌1.64%。

小米（1810）創辦人雷軍：車是用來開的 要有50萬以內最好的主駕體驗。收報14.76元，跌3.53%。

青啤（0168）全年多賺15% 派息2元。收報52.7元，跌0.85%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報81.75元，跌3.6%。交行（3328）收報5.28元，跌0.75%。中國人壽（2628）收報8.93元，跌2.4%。工行（1398）收報3.97元，跌0.75%。中國鋁業（2600）收報4.93元，跌0.6%。南航（1055）收報2.77元，跌2.12%。中國中免（1880）收報72.7元，跌4.09%。思捷環球（0330）創上市新低，見0.12元，收報0.126元，跌21.74%。恒大物業（6666）收報0.58元，無升跌。恒大汽車（0708）收報0.28元，跌5.08%。復星國際（0656）見52周低3.93元，收報3.95元，跌2.71%。快狗打車（2246）收報0.28元，跌3.45%。香港科技探索（1137）見52周低1.7元，收報1.71元，跌2.84%。融創（1918）收報1.11元，跌4.31%。電視廣播（0511）收報3.42元，跌2.29%。呷哺呷哺（0520）收報1.53元，跌2.55%。

蒙牛（2319）公布連串高層人事變動。收報17.08元，跌9.92%。

比亞迪（1211）去年多賺八成。收報202.8元，跌6.11%。

農夫山泉（9633）去年多賺42%末期息0.75元人幣，稱受輿論影響將加強品牌建設。收報41.25元，跌1.08%。

叙福樓（1978）去年多賺13%全年派息21.31港仙，今年次季中環開設「挽肉と米」。見52周低0.86元，收報0.91元，跌6.19%。

嘉里物流（0636）稱今年將維持保守的拓展方針。收報8.59元，升1.78%。

越秀地產（0123）去年盈利跌兩成，末期息0.148元削52%。見52周低4.16元，收報4.22元，跌3.65%。

中電信（0728）去年多賺一成末期息9分，未來3年派息提升至盈利逾75%。中電信料今年資本開支減3%，派息率三年內增至75%以上。收報4.09元，跌0.24%。

信德集團（0242）2023年度虧損擴大至6.77億，不派息。收報0.74元，跌8.64%。

海底撈（6862）去年多賺1.75倍，派末期息0.824元。收報16.86元，跌0.94%。

阿里（9988）宣布撤回菜鳥在港上市申請，擬向股東收購股份涉資最多37.5億美元。收報68.8元，跌2.13%。

潤地（1109）：重視現金流安全，續物色購物中心購併。收報24.6元，跌1.01%。

美聯集團（1200）去年虧損收窄至4162萬元，縮內地規模應對極為困難營商環境。收報0.98元，跌2%。

東瀛遊（6882）主席袁文英向女兒及妻子轉讓共3000股股東股份。收報0.62元，無升跌。

商湯（0020）去年虧損擴大至64.4億人幣，不派息。創上市新低，見0.7元，收報0.7元，跌10.26%。

順豐同城（9699）去年轉賺5060萬元，不派息。收報9.33元，升1.52%。

嘉里物流（0636）去年純利大瀉近八成，派末期息0.13元。收報8.59元，升1.78%。

禹洲（1628）去年虧損收窄至105億人幣。收報0.064元，跌7.25%。

知乎（2390）上季錄經調整淨虧損收窄至9130萬元人幣。創上市新低，見9.99元，收報10.56元，跌6.55%。

眾安在綫（6060）虧轉盈賺40.78億人幣，不派息。收報12.72元，升7.43%。

2月國內市場智能電話出貨量跌31%。手機設備個別發展，鴻騰（6088）收報1.94元，跌5.83%。丘鈦（1478）收報2.97元，跌1.33%。舜宇（2382）見52周低38.85元，收報39.55元，跌4.81%。高偉電子（1415）收報17.7元，跌0.34%。通達（0698）收報0.074元，無升跌。瑞聲（2018）收報24.85元，升2.47%。比亞迪電子（0285）收報28.7元，升1.23%。信利國際（0732）收報0.76元，跌2.56%。富智康（2038）收報0.495元，跌2.94%。小米（1810）收報14.76元，跌3.53%。

阿里盡沽嗶哩嗶哩（9626）ADS，套現3.5億美元。收報81.75元，跌3.6%。

萬洲（0288）全年少賺54%，息0.25元。收報5.27元，升2.33%。

中國人保（1339）去年少賺12%，每10股派息1.56人幣。收報2.5元，升1.63%。

康師傅（0322）去年多賺18.43%，末期息連特息每股派55.32分人幣。收報8.72元，跌1.13%。

破頂股表現

破頂股包括，耀高控股（1796）創上市新高，見3.8元，收報3.51元，升10.38%；上美股份（2145）創上市新高，見51.1元，收報49.9元，升2.15%；康耐特光學（2276）創上市新高，見8.68元，收報8.68元，升2.36%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2元，收報1.89元，升6.18%；力天影業（9958）創上市新高，見5.31元，收報5.12元，升0.59%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8756.3元，收報8756.3元，升0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見873.85元，收報873.85元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1048.15元，收報1047.9元，升0.03%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見28.74元，收報28.38元，跌0.63%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見549.95元，收報549.95元，升0.03%；知行汽車（1274）創上市新高，見88.65元，收報87.4元，升1.69%；美中嘉和（2453）創上市新高，見24.7元，收報23.65元，升1.28%；樂思集團（2540）創上市新高，見6.66元，收報6.49元，升15.89%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見4.61元，收報4.5元，升50%；大中華控股（0021）創52周高，見0.17元，收報0.161元，升0.63%；第一太平（0142）創52周高，見3.93元，收報3.82元，升5.23%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.99元，收報0.99元，無升跌；利時集團控股（0526）創52周高，見0.07元，收報0.065元，升14.04%；天津發展（0882）創52周高，見1.76元，收報1.7元，跌1.73%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.226元，收報0.226元，升3.67%；國際資源（1051）創52周高，見2.54元，收報2.49元，升1.63%；中國利郎（1234）創52周高，見4.9元，收報4.9元，升1.66%。

破頂指數成份股包括，創科實業（0669）創52周高，見110元，收報109.1元，升1.02%。

破底股方面

46隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.2元，收報0.221元，升7.28%；中駿商管（0606）低見0.39元，收報0.39元，跌6.02%；建業新生活（9983）低見0.75元，收報0.85元，跌37.5%；融信中國（3301）低見0.144元，收報0.17元，跌7.61%；碧桂園（2007）低見0.47元，收報0.48元，跌7.69%；蔚來（9866）低見36.65元，收報36.7元，跌5.78%；鳳凰衞視（2008）低見1.69元，收報1.88元，跌1.57%；有線（1097）低見0.026元，收報0.029元，無升跌；順豐房託（2191）低見2.32元，收報2.37元，跌4.05%；商湯（0020）低見0.7元，收報0.7元，跌10.26%。

87隻股份創52周低，其中十隻包括，越秀地產（0123）低見4.16元，收報4.22元，跌3.65%；粤海置地（0124）低見0.325元，收報0.335元，跌8.22%；中信証券（6030）低見12.96元，收報13.1元，跌1.06%；舜宇（2382）低見38.85元，收報39.55元，跌4.81%；東方甄選（1797）低見20.85元，收報20.9元，跌5.43%；鷹君（0041）低見10.8元，收報10.92元，升0.92%；新世界發展（0017）低見8.3元，收報8.31元，跌2.58%；叙福樓（1978）低見0.86元，收報0.91元，跌6.19%；中遠海運港口（1199）低見4.05元，收報4.12元，升0.98%；東方甄選（1797）低見20.85元，收報20.9元，跌5.43%。

異動股

上升異動股，包括，萬馬控股（6928）收報0.54元，升386.49%；直通電訊（8337）收報0.191元，升59.17%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見4.61元，收報4.5元，升50%；駿東控股（8277）創52周高，見0.255元，收報0.219元，升31.14%；中國新電信（8167）收報0.018元，升28.57%；REPUBLIC HC（8357）收報0.096元，升23.08%；中國藝術金融（1572）收報0.145元，升20.83%；中國興業控股（0132）收報0.135元，升20.54%；華泰瑞銀（8006）收報0.174元，升20%；樺欣控股（1657）創52周高，見4.73元，收報4.73元，升19.75%。

下跌異動股，包括，中原建業（9982）創上市新低，見0.096元，收報0.104元，跌64.14%；中國三三傳媒（8087）收報0.106元，跌42.08%；建業新生活（9983）創上市新低，見0.75元，收報0.85元，跌37.5%；中國農產品交易（0149）見52周低0.041元，收報0.045元，跌36.62%；高奧士國際（8042）見52周低0.037元，收報0.038元，跌26.92%；萬國數據－ＳＷ（9698）收報5.66元，跌26.49%；遠航港口（8502）收報0.3元，跌24.05%；超人智能（8176）收報0.305元，跌23.75%；思捷環球（0330）創上市新低，見0.12元，收報0.126元，跌21.74%；遠東控股國際（0036）創上市新低，見0.04元，收報0.04元，跌20%。

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