交通銀行（3328）公布，截至去年底止全年，股東應佔盈利927.28億元（人民幣，下同），按年增長0.68%；派末期息每股幣0.375元。
期內淨經營收入2580.1億元，按年增長0.26%。稅前利潤996.98億元，升1.61%。利潤增長主要來源於非利息淨收入同比增加和信用減值損失同比減少。報告期內，非利息淨收入增7.35%，至939億元。信用減值損失減少5.80%。
全年利息淨收入1641億元，按年跌3.4%；手續費及佣金淨收入430億元，跌4.1%。交行解釋，利息淨收入下降，主要是貸款市場報價利率（LPR）多次下調及存量房貸利率調整，客戶貸款平均收益率下降導致利息收入增長不及預期；同時人民幣存款延續定期化趨勢疊加外幣負債成本上行影響，利息支出有所增加。
交行去年淨利差1.14%，按年下降23個基點，淨利息收益率1.28%，跌20個基點。
集團不良貸款率1.33%，較2022年底下降0.02個百分點；撥備覆蓋率195.21%，按年上升14.53個百分點。核心一級資本充足率10.23%，升0.17個百分點。
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