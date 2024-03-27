經營HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，去年純利為4532.1萬元，按年跌78.6%，每股基本盈利為0.05元，不派末期息。香港科探的經調整後EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為1.23億元，按年跌61.2%。集團又披露，為達至2026年120億港元整體訂單總商品交易額（GMV），將大幅增加廣告開支和市場推廣成本，但由於GMV增速放緩，料目標有可能需要延遲。
去年集團GMV達84.24億元，按年微跌1.8%，總毛利率及混合佣金率為22.3%，按年跌1.1個百分點。電子商貿以及新探索及科技業務分部總貢獻為近20億元。集團經修訂的2024至2026年的核心資本性開支計劃為2.5億至3億元，主要用於擴大配送能力的配送中心和為3P業務包裹的分揀能力。
主要業務香港電子商貿業務的經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利佔已完成訂單的總商品交易額百分比為3.1%，達2.56億元，2022年同期為佔比4.6%，達3.78億元，減少原因是訂單總商品交易額增長溫和；直接商品銷售毛利率下降，以保持網上糧油雜貨的競爭力，並擴大糧油雜貨客戶群；加強營銷推廣，推動跨產品類別採購及擴大客戶群；及第三方物流服務試推所產生的啟動營運虧損的全年影響。
至於近年集團燒錢發展新業務，集團昨公布，重新更新業務分部，香港電子商貿業務泛指HKTVmall，包括第三方物流服務及ThePlace﹔而新探索項目主要包括街市即日餸、Everuts、全自動零售商店及系統以及生命科學項目。
去年香港科探的新探索及科技業務摘要新探索項目實現訂單總商品交易額總額1.31億元，產生經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損約1.26億元，較原預期的經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損約1.4億元少，2022年同期則為5700萬元。
集團指，虧損增加主要乃因新探索項目的全年啟動營運成本以及已分配的未資本化技術及支援成本所致，2022年則有為一家解決方案客戶而產生若干營運開支，該客戶已於2022年7月停止營運。
同時集團指，為應對來自國內實體店和網購平台的競爭壓力，需要引入更多香港以外的商戶，亦可能需要打價格戰以爭取市場份額，同時增加各方面的營運成本。未來數年，將加快「街市即日餸」服務的部署和投資﹔香港的家居用品、超市產品和糧油雜貨正面臨來自國內大型超市的競爭壓力，未來一兩年的虧損可能會持續擴大。
英國的全自動零售商店及系統業務仍處於投資期，需要多一至兩年時間，以完善系統的設計及商店整體運作。
公司指，未來三至五年，集團將有很多新概念、新科技和新業務發展，因此需要投放一定資源和資金。集團管理層將會以內部資源和收支平衡作為主要考慮點。
集團截至去年底的現金及流動資金淨額狀況為9.35億元，有關減少主要由於年內有1.11億元作股份購回所致，並將繼續回購。
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