港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌2.14點子至4.80143%，是3月22日後最低，當日報4.74494%。對上一次連跌2日是3月12日，當日拆息報4.5128%。
港元現報7.8243元貶值5點子，曾貶值最多10點子，報7.8248元，亦曾升值最多4點子，報7.8234元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升90.63點子至5%，是1月31日後最高；1星期HIBOR跌21.79點子至5.00625%；2星期HIBOR跌12.23點子至4.76131%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.39點子至4.71679%；6個月期HIBOR升0.76點子至4.75405%；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.8735%。
美元指數現報104.349升值0.001點。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44464%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5801%，連續6日收窄，利差是2024年1月09日後最窄，當日差距為-0.5442%。
對上一次連續6日收窄，是2023年11月24日，當日利差報-0.0822%。
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