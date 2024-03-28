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大新銀行純利按年升三成 大新系兩公司績後股價彈

大新銀行（2356）公布去年業績，年內純利達15.92億元，按年升三成。淨利息收入按年升一成至48.15億元。淨息差為 2.01%，按年增16點子。撇除於2022年終止原有銀行保險分銷協議時確認的一次性收益 13.94億元，淨服務費及佣金收入去年錄得溫和增長1%。每股盈利為1.32元，派末期股息0.49元。全年股息 0.60元，較2022 年0.39元增54%。

大新銀行首席財務總監周志良表示，利率上升令成本較低的存款餘額減少，去年活期及儲蓄存款佔銀行總存款的比率（CASA）約為29%。而截至去年底，大新銀行貸存比率為68.2%。

貸款質素方面，周志良表示大新銀行減值貸款比率由2022年底的1.86%，微升8個點子至去年底的1.94%，而預期未償還客戶貸款及經重組貸款比率由2022年底的1.61%，增加至去年底1.8%。周志良續指，基於中國內房發展引起關注，該行維持相關貸款的減值覆蓋，並持步減少對內房公司的貸款，目前相關內房貸款只佔該行資產總值的1.3%。

先前本港有小巴車主因小巴牌照價格下跌，再加經營困難而斷供車會貸款，而有銀行對有關小巴車主提早追收貸款（call loan）。被問到大新銀行是否曾對小巴車主「call loan」。大新銀行集團董事總經理兼行政總裁王祖興僅表示，該行向來不會因宏觀環境變化而主動要求貸款人提早還款。

大新銀行及其母公司大新金融（0440）午後公布業績後兩者股價即彈，大新金融收報17.98元，升12.4%，成交額2050萬元。而大新銀行收報5.57元，升8.6%，成交額1230萬元。

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