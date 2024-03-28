金管局指出，雖然本地經濟逐步復蘇，但部分中小企的經營環境仍然面對挑戰，協調機制經聽取工商界的意見後，決定推出9項措施，協助中小企駕馭複雜多變的經營環境，並提高面向銀行的議價能力。

支持中小企融資需要方面，協調機制銀行承諾按照金管局去年12月20日發出的指引，不會要求按時還款的按揭客戶提前還款；調整信貸額度亦會給予客戶最少6個月過渡期；加快處理八成和九成信貸擔保產品申請；按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶；提供更切合中小企需要的信貸產品和其他支援服務；以及積極考慮利息和收費減免。

提升中小企議價能力方面，金管局會在網站設立中小企融資專頁，羅列不同銀行的中小企貸款資訊，包括服務專線、信貸產品種類等，方便中小企在銀行間作出比較及選擇；亦會推出中小企貸款專用電郵及查詢熱線，收集和轉達中小企對銀行服務的意見。此外，如果中小企有意轉換貸款銀行，銀行承諾會盡力提供協助。原貸款銀行會透過金管局的「銀行同業帳戶數據共享」（IADS）計劃，在客戶同意下將其戶口資料轉交予新貸款銀行。

香港銀行公會和香港中資銀行業協會將帶領銀行定期與商界組織和代表會面，了解中小企需要，以持續改善銀行服務，加強支援中小企，兩會亦會定期與金管局溝通工作的進度。

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