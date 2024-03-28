中銀去年淨利息收入按年升31.8%至510.78億元，年內淨息差1.63厘，較2022年同期增27個基點。集團解釋，主要由於本集團把握市場利率上升的機遇，積極主動管理資產及負債，帶動貸存利差擴闊，以及淨無息資金貢獻上升。去年貸存比率為67.99%，較2022年同期跌1.35個百分點。

中銀去年淨服務費及佣金收入為91.67億元，按年跌6.33億元或6.5%，主要由於投資市場氣氛淡靜，證券經紀、基金分銷及基金管理佣金收入按年分別跌26.7%、20.3%及42.9%，以及保險佣金收入跌28.6%。

貸款質素方面，中銀截至去年底特定分類或減值貸款比率為1.05%，較2022年底增0.52個點子。截至2023年12月31日，特定分類或減值之客戶貸款餘額達177.97億元，較2022年同期增90.73億元。

中銀展望，預計今年全球經濟將繼續呈現緩慢復甦的態勢，貨幣政策迎來拐點。中國內地方面，國內需求有望持續回升，中美息差收窄，進一步打開貨幣政策調節空間，穩增長政策效果將繼續顯現。

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