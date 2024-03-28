匯豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，中小企是香港經濟的支柱，為中小企提供全面支援，不單有助發展，同時可建構更具活力和足以應對未來挑戰的經濟。匯豐積極參與政府支持的「中小企融資擔保計劃」，截至去年底，經該行處理的申請佔計劃總申請宗數近三成，將透過計劃加強對中小企的支持力度，幫助中小企管理短期流動性需要，把握新的增長機遇，以持續推動更普及和可持續的經濟復蘇。

由2024年4月1日至9月30日，匯豐商業客戶成功申請計劃，可享高達10,000元的兩個月利息回贈、高達10,000元的計劃申請費豁免，以及現行高達50,000元的擔保費回贈。匯豐期望透過相關措施，中小企考慮以銀行融資增強現金流和財務彈性時，減輕部分融資成本。此外，「中小企融資擔保計劃」申請人同時可享有一系列銀行服務優惠，包括豁免10,000元匯豐「智豐收」設置費用，以及2個月自動轉賬交易費回贈。客戶可登入匯豐商務網上理財登記申請「中小企融資擔保計劃」，或致電新開設的中小企融資熱線，就自身融資需求獲取專門的支援和建議。匯豐將加快處理「中小企融資擔保計劃」的申請。

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