去年世茂服務的收入按年跌5%至82.027億元，毛利率20.1%，按年跌2.4個百分點﹔來自物業管理服務收入為52.92億元，按年增長5%，佔總收入的64.5%，分部毛利率20.1%，按年跌2.2個百分點；社區增值服務收入達13.63億元，按年跌19.3%，佔總收入的16.6%，分部毛利率26.1%，按年跌5個百分點。

非業主增值服務收入達2.13億元，按年跌59.4%，佔總收入的2.6%，分部毛利率18.1%，按年跌3.3個百分點；城市服務收入達13.35億元，按年跌3.4%，佔總收入的16.3%，分部毛利率14%，按年跌1個百分點。

集團去年銷售及營銷開支為1.37億元，按年跌41.5%，佔總收入的1.7%，較2022年2.7%下降1個百分點，下降主要原因是集團為降本提效，通過市拓團隊人員優化、營銷推廣精準化等措施有效降低營銷開支。

去年行政開支為9.9億元，按年跌27.1%，佔總收入的12.1%，較2022年全年15.7%下降3.6個百分點﹔去年商譽減值虧損淨額為1540萬元，較2022年全年的7.05億元，大幅減少6.9億元﹔去年金融資產減值虧損淨額為8660萬元，較2022年全年7.44億元，大幅減少6.57億元。

截至去年底，集團的現金及現金等價物為37.88億元，按年增長64.2%，主要由於通過現金流動態管理；及持續提升收繳回款能力，全年實現經營業務活動所得現金淨額增加，達10.3億元。

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