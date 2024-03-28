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永旺去年淨虧損收窄至1.89億 北上消費影響港業務

永旺（0984）公布，去年全年營業額為86.93億元，按年跌9.2%；淨虧損收窄至1.89億元，上年同期蝕2.2億元；每股虧損72.56仙。不派末期息。

集團指出，香港及內地經濟增長恢復力疲弱，業務受影響，復蘇步伐遜於預期，集團已積極調整經營戰略及實行一系列改革，以應對不同的市場變化與挑戰。

香港市場方面，集團表示，去年初兩地通關，內地來港遊客數量及消費未如預期，加上大量港人「報復式」外遊，本地商業活動未見活躍。為刺激本地消費，政府去年7月派發消費券，短暫帶動集團下半年銷售表現。但由於內地物價低、品種多、服務好、交通便利等因素，港人赴深圳購物消費已成潮流。「北上」熱潮下，年內「北上」、「南下」人次逆差甚大，對港零售及餐飲業造成沉重打擊，集團業務表現亦受到影響，全年表現稍遜往年。永旺去年香港業務收入錄得減少9.7%至41.4億元，虧損亦擴大至1.5億元。

集團預期，今年香港業務仍面對很多挑戰，將提高自家品牌的佔比；為香港店鋪引進更多日本知名品牌；加強Living PLAZAby AEON、Daiso Japan、「ものもの」（Mono Mono）及 KOMEDA'S Coffee的發展；進一步擴大Net Super網上超市業務。

此外，永旺內地業務收入為45.52億元，虧損收窄至6150萬元。集團持續調整營運網絡及審查店鋪銷售表現，預計今年將繼續在大灣區開設3間AEON新店。

 

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