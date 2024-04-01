萬科（2202）回應指，煙台市百潤置業在網路上發布對公司和公司負責人員的惡意言論，內容嚴重失實。 煙台萬科和當地合作方的糾紛，目前已經進入司法程序，相信法律會給予公正的判斷。相關不實指控和商業詆毀，已構成對個人的誹謗罪和對公司名譽權及商業信譽的非法侵害，公司會採取法律行動維護合法權益。

根據文章指，萬科當前的債務危機並不是偶然事件，是以總裁、監事會主席郁亮為首的高階主管利用萬科偷稅漏稅、中飽私囊，甚至轉移國家資產後的必然結果。「郁亮倚仗萬科品牌優勢地位在全國範圍低價拿地、捆綁政府，以經營房地產為掩護從事非法活動，房地產則為其非法活動提供了資金來源。」

文章又指，萬科透過萬鵬（北京）投資管理及紅色崛起資產管理等「影子銀行」發放高利貸，從事非法金融活動並賺取高額不法收益。 利用各種手段壓縮專案公司利潤並出表進行體外循環，最終進入這些蛀蟲的個人腰包。 同時造成上市公司現金流緊張，還涉嫌偷逃國家稅。

文章指出，郁亮為首的犯罪集團，其違法犯罪行為已導致萬科出現全面的債務危機，也可以說已經暴雷。為事先做好應對工作，執法單位極需根據檢舉線索查清、查實郁亮操控萬科進行違法犯罪活動的脈絡並儘快剷除。

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