moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

證監會將虛擬資產交易平台Sure X列入可疑名單 呼籲公眾提防平台

證監會今天告誡公眾提防一家以「Sure X」名稱經營（亦稱為Sure Bit International Pte Ltd/Sure Bit International Ltd/Sure 9）的疑似虛擬資產交易平台。證監會懷疑Sure X或以提供有關區塊鏈及加密貨幣的教育和培訓為名，在沒有牌照的情況下向港投資者積極推銷其虛擬資產交易平台服務。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在香港經營虛擬資產服務的業務及／或向香港投資者積極推廣有關服務，即屬犯罪。雖然Sure X的平台網站看似已經無法瀏覽，但證監會注意到，香港投資者仍有可能在互聯網上透過其他途徑，瀏覽有關網站或疑似交易平台，並註冊成為新用戶，因此今日將Sure X及其網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。

證監會再次告誡投資者，切勿在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產。相關平台或採取各種各樣的途徑間接推廣其交易服務，包括以「教育和培訓」為名開辦一些研討會及課程，如平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者或有可能損失在該平台上持有的全部投資。

其他報道

摩通：料花蓮地震對台灣晶片等半導體製造業影響可控

摩通看好內地電訊三雄 首選中移動

【有片：投資王道】派拉蒙股權出現轉變 趁機收集

渣打香港成為德勤GSF證書合作伙伴

AEON信貸黎玉光：集團會維持派息比率於三成以上

港股微跌1點 全周累升1.1% 阿里健康跌6%跑輸藍籌 中海油服重挫16%

中手游與Hashkey戰略合作發展Web3遊戲

富途推免費3個月美股串流報價服務

傳迪拜王子離港因開幕禮嘉賓「降格」 沈運龍：多名官員應承惟最終缺席 王子嗰邊可能覺得唔舒服

馬斯克：將對X上的成人內容進行「大清洗」

匯豐研究：料內地GDP今年增4.9% 上證綜指年底目標3200點

Trip.com：復活節跨境高鐵票量創疫後新高 按周升67%

將於美國發表癌症疫苗最新研究數據 長江生命科技午後曾抽升24%

金管局呼籲市民對特定網站提高警覺

Ripple將在XRP Ledger上發行美元掛鈎穩定幣

Visa：代幣化技術為區內錄150億元額外進帳 降支付詐騙比率逾58%

長江生命科技：將於美國癌症研究協會發表疫苗最新研究數據

港股半日跌118點 藥明系受壓 藥明生物跌4.6% 中海油服重挫18%

AEON信貸去年多賺5% 末期息24仙多派9%

日本央行行長暗示下半年可能再度加息

一個月HIBOR連跌5日 創近七個月低位

匯豐委任文德華為環球保險業務行政總裁 接替欣格雷