根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在香港經營虛擬資產服務的業務及／或向香港投資者積極推廣有關服務，即屬犯罪。雖然Sure X的平台網站看似已經無法瀏覽，但證監會注意到，香港投資者仍有可能在互聯網上透過其他途徑，瀏覽有關網站或疑似交易平台，並註冊成為新用戶，因此今日將Sure X及其網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。

證監會再次告誡投資者，切勿在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產。相關平台或採取各種各樣的途徑間接推廣其交易服務，包括以「教育和培訓」為名開辦一些研討會及課程，如平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者或有可能損失在該平台上持有的全部投資。

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