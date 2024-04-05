綠城中國（3900）公布，上月自投項目銷售4,300伙，涉及樓面約58萬平方米，銷售金額約為230億元（人民幣，下同），銷售均價每平方米39,441元。
綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目（非自投項目）方面，合同銷售面積約53萬平方米，合 同銷售額約67億元。今年1至3月，綠城代建項目累計取得合同銷售面積131萬平方米，合同銷售 金額約為160億元。
今年1至3月，綠城集團合同銷售面積約109萬平方米，涉及銷售金額約372億元；當中歸屬於綠城集團的權益金額約為259億元。另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約45億元，其中歸屬於綠城集團的權益金額約為35億元。
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