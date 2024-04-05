證監會與迪拜金管局今合辦高層圓桌會議，與超過15名來自不同香港資產管理公司的高級行政人員，探討香港資產管理公司在迪拜國際金融中心分銷基金的機會。證監會與迪拜金管局亦計劃於下月於迪拜，為資產管理業界人士合辦另一場圓桌會議。
證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，期望能夠在資產管理方面進一步加強香港與迪拜國際金融中心之間的連繫。
迪拜金管局總裁莊思滔於會議中，講述有關在迪拜國際金融中心銷售在香港註冊成立的基金的監管規定，並介紹迪拜國際金融中心為香港資產管理公司帶來的機遇，包括透過阿聯酋的基金通行制度接觸整個阿聯酋市場的投資者。莊思滔表示，隨著中國與中東的經濟走廊逐步擴展，迪拜國際金融中心與香港的合作機會增多，尤其是在資產管理方面。
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