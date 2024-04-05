創科及工業局局長孫東表示，「國際創科營商周」匯聚本地和來自20多個地區的海内外菁英及3000多家展商，透過一連串的研討會、展覽、企業洽商、人才配對及創科業界活動，向各地人士展現香港的獨特優勢及雄厚創科實力。

由創科及工業局和數碼港主辦的「數字經濟峰會」將於4月12日及13日舉行。為期兩天的峰會以「智創無限 成就可持續未來」為主題，雲集百多位來自內地、美國、德國、中東、亞太區及東盟多個國家，以及本地的演講嘉賓，涵蓋八大專題論壇，討論人工智能、商業創新、智能工業化與供應鏈、智慧出行、新能源、智慧金融、第三代互聯網、智慧生活及共融等範疇。

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