創新科技及工業局將於4月將舉辦「國際創科營商周」，當中包括由政府資助的旗艦活動「數字經濟峰會」和「香港國際創科展」，以及首屆「香港世界青年科學大會」。
創科及工業局局長孫東表示，「國際創科營商周」匯聚本地和來自20多個地區的海内外菁英及3000多家展商，透過一連串的研討會、展覽、企業洽商、人才配對及創科業界活動，向各地人士展現香港的獨特優勢及雄厚創科實力。
由創科及工業局和數碼港主辦的「數字經濟峰會」將於4月12日及13日舉行。為期兩天的峰會以「智創無限 成就可持續未來」為主題，雲集百多位來自內地、美國、德國、中東、亞太區及東盟多個國家，以及本地的演講嘉賓，涵蓋八大專題論壇，討論人工智能、商業創新、智能工業化與供應鏈、智慧出行、新能源、智慧金融、第三代互聯網、智慧生活及共融等範疇。
其他報道
證監會將虛擬資產交易平台Sure X列入可疑名單 呼籲公眾提防平台
港股微跌1點 全周累升1.1% 阿里健康跌6%跑輸藍籌 中海油服重挫16%
傳迪拜王子離港因開幕禮嘉賓「降格」 沈運龍：多名官員應承惟最終缺席 王子嗰邊可能覺得唔舒服
匯豐研究：料內地GDP今年增4.9% 上證綜指年底目標3200點
Trip.com：復活節跨境高鐵票量創疫後新高 按周升67%
將於美國發表癌症疫苗最新研究數據 長江生命科技午後曾抽升24%
Visa：代幣化技術為區內錄150億元額外進帳 降支付詐騙比率逾58%