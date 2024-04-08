A股、港股表現反覆，低開後一度轉升，中午收市雙雙倒跌。今早人民幣兌美元中間價僅調強2個點，釋放穩定信號。美國財長耶倫訪華，批評中國產能過剩，同時亦試圖保持中美關係穩定。
恒指今早低開73點，高位升171點，低位跌143點，高低波幅315點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、必需消費品股推低大市。上升股份比例為29.26%，下跌為22.87%，無升跌為47.86%。
恒指半日跌14點或0.09%，報16709點，大市成交金額605億元；國指升0.98點或0.02%，報5864點。恒生科技指數收報3436點，跌0.42%。
藍籌股成交金額269.5億元，佔大市成交44.54%；科指成份股成交金額114.79億元，佔大市成交18.97%；國指成份股成交金額215.91億元，佔大市成交35.68%。
24隻雙櫃台股，總成交0.21億元人民幣，相當於約0.23億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額減少9.63%，至66.95億元，佔大市成交11.05%。牛熊證成交金額31.58億元，減少7.24%；窩輪成交金額35.36億元，減少11.67%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。
藍籌43隻升，35隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升4.94%，收報14.02元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌6.7%，收報5.99元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報26.4元，升4.76%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低18.34元，收報18.6元，跌4.52%。
恒指曾跌穿10天線(16647.9點)、20天線(16665.88點)。科指曾升穿10天線(3470.98點)。
北水南下合計淨流入39.27億元，較上日減少23.35%，連續第6日流入，累計流入276.39億元，對上一次連續6日淨流入是2月22日。南水北上合計淨流出29.67億元人民幣，較上日增加30.41%，連續第3日流出，累計流出68.6億元。
融創中國（1918）5.4億售重慶大學城項目。收報1.04元，跌0.95%。
世茂（0813）：建行向高院提出清盤呈請。創上市新低，見0.385元，收報0.39元，跌14.29%。
京東（9618）聯想（0992）升級戰略合作三年目標銷售1200億人幣。京東收報101.4元，跌1.46%。聯想（0992）收報8.79元，升1.5%。
碧桂園（2007）就境外債務務重委任法律顧問。停牌。
長和（0001）旗下波蘭貨櫃碼頭，遭政府以國安為由加強監管。收報38.15元，跌0.26%。
佐丹奴（0709）委非執董曾安業任主席，劉國權遭終止任行政總裁。收報2.02元，跌1.46%。
恒大汽車（0708）確認不進行股份認購及債轉股協議。見52周低0.19元，收報0.223元，跌10.44%。
萬科（2202）今年以來累獲抵押貸款109億人幣。創上市新低，見4.2元，收報4.4元，升1.62%。
信利國際（0732）3月營業淨額15億元按年增8.5%。收報0.79元，升3.95%。
綠城中國（3900）3月合同銷售金額230億元人幣。收報5.78元，升2.66%。
AEON信貸（0900）黎玉光：集團會維持派息比率於三成以上。收報5.6元，跌0.53%。
破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見53.1元，收報51元，升3.13%；紫金礦業（2899）創上市新高，見17.48元，收報17.06元，升1.67%；價值黃金（3081）創上市新高，見55.9元，收報55.76元，升2.42%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1705元，收報1699元，升2.44%；攜程（9961）創上市新高，見383.4元，收報376.4元，升0.48%；上美股份（2145）創上市新高，見52.5元，收報50.05元，升0.1%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見18.3元，收報17.96元，跌0.11%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1705元，收報1699元，升2.44%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1072.8元，收報1072.8元，升0.1%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見876.05元，收報875.9元，升0.18%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1049.7元，收報1049.7元，升0.02%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見51.62元，收報51.62元，升2.54%；長久股份（6959）創上市新高，見33.5元，收報32.9元，升9.12%；美高梅中國（2282）創52周高，見13.98元，收報13.68元，跌0.29%；靈寶黃金（3330）創52周高，見3.65元，收報3.51元，升3.85%；山東黃金（1787）創52周高，見19.38元，收報18.82元，升5.38%；中石油（0857）創52周高，見7.35元，收報7.28元，升2.25%；中海油（0883）創52周高，見19.78元，收報19.34元，升0.21%；宏橋（1378）創52周高，見9.95元，收報9.76元，升4.16%；農業銀行（1288）創52周高，見3.44元，收報3.42元，升1.18%；美建集團（0335）創52周高，見0.85元，收報0.85元，升1.19%。
破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見383.4元，收報376.4元，升0.48%；紫金礦業（2899）創上市新高，見17.48元，收報17.06元，升1.67%；中石油（0857）創52周高，見7.35元，收報7.28元，升2.25%；中海油（0883）創52周高，見19.78元，收報19.34元，升0.21%；宏橋（1378）創52周高，見9.95元，收報9.76元，升4.16%；農業銀行（1288）創52周高，見3.44元，收報3.42元，升1.18%；。
24隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬科（2202）低見4.2元，收報4.4元，升1.62%；世茂集團（0813）低見0.385元，收報0.39元，跌14.29%；遠洋集團（3377）低見0.265元，收報0.265元，跌1.85%；京東健康（6618）低見24.85元，收報24.95元，跌1.38%；百威（1876）低見10.4元，收報10.48元，跌6.6%；聯泰控股（0311）低見0.202元，收報0.219元，跌4.78%；綠地香港（0337）低見0.21元，收報0.214元，無升跌；滿地科技股份（1400）低見0.113元，收報0.12元，跌6.98%；百威亞太（1876）低見10.4元，收報10.48元，跌6.6%；微盟集團（2013）低見1.34元，收報1.4元，跌2.78%。
46隻股份創52周低，其中十隻包括，越秀地產（0123）低見3.97元，收報4.11元，升2.49%；粤海置地（0124）低見0.295元，收報0.295元，跌1.67%；舜宇（2382）低見37.1元，收報38.9元，升1.97%；東方甄選（1797）低見18.34元，收報18.6元，跌4.52%；信德（0242）低見0.7元，收報0.7元，跌1.41%；小鵬（9868）低見28.2元，收報28.35元，跌2.07%；恒大汽車（0708）低見0.19元，收報0.223元，跌10.44%；莎莎國際（0178）低見0.77元，收報0.77元，跌2.53%；東方甄選（1797）低見18.34元，收報18.6元，跌4.52%；東勝旅遊（0265）低見0.024元，收報0.024元，跌4%。
異動股
上升異動股，包括，莊皇集團公司（8501）創52周高，見0.69元，收報0.69元，升72.5%；中國白銀集團（0815）收報0.31元，升66.67%；愛帝宮（0286）收報0.089元，升53.45%；天潔環境（1527）創52周高，見1.35元，收報1.35元，升50%；樺欣控股（1657）創52周高，見6.12元，收報6.1元，升45.24%；長江生命科技（0775）收報0.415元，升29.69%；中旭未來（9890）收報23.75元，升28.94%；康大食品（0834）收報0.2元，升25%；中國數字視頻（8280）收報0.032元，升23.08%；大健康國際（2211）收報0.087元，升22.54%；駿東控股（8277）收報0.49元，升22.5%。
下跌異動股，包括，天潤雲（2167）創上市新低，見2.1元，收報2.51元，跌41.63%；富銀融資股份（8452）收報0.295元，跌34.44%；三和建築集團（3822）創上市新低，見0.027元，收報0.027元，跌20.59%；森浩集團（8285）收報0.023元，跌17.86%；毅德國際（1396）收報0.091元，跌17.27%；紫荊國際金融（8340）收報0.183元，跌16.82%；王朝酒業（0828）收報0.265元，跌15.87%；瀛晟科學（0209）收報0.068元，跌15%；禮建德集團（8455）收報0.023元，跌14.81%；世茂集團（0813）創上市新低，見0.385元，收報0.39元，跌14.29%。
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