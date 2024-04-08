Michael Gitlin認為，現時投資者必需深入了解市場，找出存在機會的個別股票。他認為情况在在印度也是如此，在過去的五、七年裡，印度在全球變得非常重要，現時印度在新興市場基準和權重增加了一倍以上，印度基建改革和「中國加一」概念，對印度都是好的投資主題，但市場不會變得便宜，因此投資者需深入挖掘，尋找個股的機會。

貝萊德指數股票投資環球主管Jennifer Hsui則指，內地股市佔MSCI新興市場指數從5年前的三分一降至25%，印度市場則佔比則從9%增加近倍至17%，背後反映投資者因為近年中國市場落後，正在尋找中國以外的市場機會。投資者對新興市場投資採取模組化配置，將中國市場分離，他們可以更靈活地採取策略性配置。

Jennifer Hsui指出，不少投資者重新審視他們如何在亞洲進行整體配置，尋找新的成長引擎，其中印度和日本在他們首選之列，因為它們在有一些可以推動持續增長的結構性因素。例如印度擁有利好的人口結構、全球地緣政治格局、財富不斷增加等，以上因素結合促進經濟擴張，過去12個月已有超過 60 億美元的資金從流入印度焦點ETF，加上對印度股票的需求，以及今年稍後將印度政府債券納入一些指數，將進一步增加數十億美元的資本流入。日本方面，目前日本家庭擁有超過7 萬億美元的儲蓄，近期股市順利有助將儲蓄相當一部分轉變為投資。

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