中國股票過去數年跑輸市場，資本集團行政總裁Michael Gitlin指出，過去從指數角度看，中國股票估值相對昂貴，中國股票在新興市場指數的比例較過去3年下降後，現在它更加平衡。現在不少中國資產尋求出售，該行的投資組合經理和分析師正在一些專注於中國消費者的中資企業尋找機會，原來市盈率35、40倍的公司，現在市盈率只是10多倍，因此更具吸引力。
Michael Gitlin認為，現時投資者必需深入了解市場，找出存在機會的個別股票。他認為情况在在印度也是如此，在過去的五、七年裡，印度在全球變得非常重要，現時印度在新興市場基準和權重增加了一倍以上，印度基建改革和「中國加一」概念，對印度都是好的投資主題，但市場不會變得便宜，因此投資者需深入挖掘，尋找個股的機會。
貝萊德指數股票投資環球主管Jennifer Hsui則指，內地股市佔MSCI新興市場指數從5年前的三分一降至25%，印度市場則佔比則從9%增加近倍至17%，背後反映投資者因為近年中國市場落後，正在尋找中國以外的市場機會。投資者對新興市場投資採取模組化配置，將中國市場分離，他們可以更靈活地採取策略性配置。
Jennifer Hsui指出，不少投資者重新審視他們如何在亞洲進行整體配置，尋找新的成長引擎，其中印度和日本在他們首選之列，因為它們在有一些可以推動持續增長的結構性因素。例如印度擁有利好的人口結構、全球地緣政治格局、財富不斷增加等，以上因素結合促進經濟擴張，過去12個月已有超過 60 億美元的資金從流入印度焦點ETF，加上對印度股票的需求，以及今年稍後將印度政府債券納入一些指數，將進一步增加數十億美元的資本流入。日本方面，目前日本家庭擁有超過7 萬億美元的儲蓄，近期股市順利有助將儲蓄相當一部分轉變為投資。
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