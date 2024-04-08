或為港帶來150億稅收

全球最低稅制今年率先於英國、日本、韓國實施，至於其他國家地區則按自己步伐陸續推行，當中香港將於明年落實。BDO（立信德豪）審計部董事總經理陳錦榮相信，經濟發達國家因此不用在稅率優惠上作競爭。他預料，企業在營運時，或不用如過往般動輒要事先作出稅務規劃，料這方面安排將來愈來愈少下，或會成為其中一個因素，推動個別集團將旗下離岸公司返港登記成為非香港公司。至於該等集團最終是否落實進一步架構重組，則會視乎每個集團的情况而定。

根據港府早前公布的《財政預算案》，財政司長陳茂波預計，連同需時處理稅務申報，料香港最快至2027/28年度按全球最低稅制向有關跨國企業徵稅，料帶來約150億元稅收。當時有消息稱，若跨國企業繳稅低過15%最低稅率，便要補繳差額。

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