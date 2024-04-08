去年長和佔44間

翻查長江和記（0001）自2022年12月份至今年2月上旬的「非海外公司」登記數目作分析，以2023年計算，該集團在港登記的「非香港公司」數目，便佔44間，相當於當年登記「非香港公司」數目884間的近5%。以單一財團而言，比例上相對為高。

過往登記為「非香港公司」數目增減，亦多和海外及內地註冊公司來港上市活動，以及海外金融機構來港有關。這某程度上，亦間接成為香港新股招股市場及金融活動的寒暑表。以上周五提交上市申請的江蘇國富氫能技術裝備為例，便在《法定及一般資料》一欄內交代已在港設立辦事處，並留空待啟動上市前填上登記成為「非香港公司」的準確日期。同時若海外銀行業界要在港設立辦事處，無論上市與否，亦多會登記為「非香港公司」以便於法律文件及運作所需。

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