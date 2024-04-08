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招股轉冷 非香港公司登記連跌3年

【明報專訊】本報翻查公司註冊處過去14年的年報歷年統計，顯示不斷有海外註冊公司返港登記成為「非香港公司」，當中自2017年起登記為「非香港公司」的數目按年遞增，到2020年達高峰，共2155間（見圖）。但隨着疫情爆發，即使社會運作復常，之後登記的「非香港公司」數目按年遞減，連跌3年，到去年更是過年4年來登記數目最少的一年，只有884間。近期來港招股的中資及外資公司活動減少下，均對登記數目減少構成影響。

去年長和佔44間

翻查長江和記（0001）自2022年12月份至今年2月上旬的「非海外公司」登記數目作分析，以2023年計算，該集團在港登記的「非香港公司」數目，便佔44間，相當於當年登記「非香港公司」數目884間的近5%。以單一財團而言，比例上相對為高。

過往登記為「非香港公司」數目增減，亦多和海外及內地註冊公司來港上市活動，以及海外金融機構來港有關。這某程度上，亦間接成為香港新股招股市場及金融活動的寒暑表。以上周五提交上市申請的江蘇國富氫能技術裝備為例，便在《法定及一般資料》一欄內交代已在港設立辦事處，並留空待啟動上市前填上登記成為「非香港公司」的準確日期。同時若海外銀行業界要在港設立辦事處，無論上市與否，亦多會登記為「非香港公司」以便於法律文件及運作所需。

 

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