近年蘋果（AAPL）發布的新產品，為市場帶來的驚喜愈來愈少，主要要因是因為新產品未正式發布前，網上已經常流傳不少細節。蘋果近日將矛頭對準自家前員工Andrew Aude，指控其涉嫌泄露公司敏感信息，嚴重違反了保密協議和勞工法，並要求其支付超過2.5萬美元（約19.5萬港元）的賠償。
外電報道，Aude在大學畢業後不久就入職蘋果擔任iOS軟件工程師。據美國加州聖克拉拉縣高等法院最新公佈的文件，由於Aude負責優化電池性能，因此他可以「接觸到數十個蘋果最敏感項目的資訊」。
訴狀指，Aude在五年內泄露的機密資訊包括至少6款蘋果產品，其中就有尚未公布的Vision Pro及應用程式「Journal」，另還有公司的產品 開發政策、監管合規戰略、部門的員工人數等。
根據蘋果指出，Aude使用公司提供處理工作的iPhone，透過加密訊息應用程式「Signal」向一名《華爾街日報》的記者「Homeboy」發送逾1400多則訊息，也向科技媒體「The Infomation」的另一位記者發送多達一萬條短信，並相約會面。由於Aude經常在工作iPhone上截圖，以及保存其與媒體記者的通訊記錄，蘋果因而取得相關內容。
蘋果表示，去年底才得知Aude的泄密行為，同年12月以涉嫌不當行為將他解僱。蘋果又指，Aude在一次泄密事件中承認他違反員工義務，但他聲稱是想透過這種手段「終止他反對的產品和功能」。
蘋果表示，Aude對公司構成「持續的威脅」，其披露阻礙蘋果新產品帶來驚喜和愉悅的能力。法院文件中，蘋果提出損害賠償的主張，並要求沒收Aude的獎金和股權。
不過，蘋果揪出「內鬼」後，泄密情況似乎仍未停止。近日有知情人士表示，蘋果正在探索創造家用機器人，而《彭博》記者兼知名爆料者Mark Gurman報道，蘋果的工程師團隊投入了大量的資源開發家用機器人，而早前蘋果「叫停造車項目」的消息亦是出自Gurman之手。
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