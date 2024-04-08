本港新股市場淡靜。德勤公布，本港首季新股市場集資額僅47億元，按年減少近三成，新股上市數目僅12隻，按年跌33%，金額及數量均創2009年同期以來新低。2月沒有新股上市，季內亦沒有中概股回歸。以新股融資額計，香港首季IPO於全球排名跌至第10位。
德勤指出，全球IPO集資排首位是紐交所，有12宗，集資336億港元；第二位是納斯達克市場，有25宗，集資295億港元；第三位是瑞士證交所，有1宗，集資199億港元；第四位是印度國家證交所，有60宗，集資178億港元；第五位是上交所，有11宗，集資162億港元。深交所則排名第七位，希臘雅典、沙特阿拉伯交易所分別排第八及第九位。
展望全年，德勤維持香港今年新股集資額1000億元，料有80隻新股上市，全球排名亦可重回五甲。德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，内地經濟復蘇不及預期，加上人民幣貶值下影響港股估值，降低企業來港上市意欲。然而，3月最新的製造業採購經理指數（PMI）已重返擴張水平，相信未來兩季經濟可持續反彈，而且市場憧憬美國下半年減息，資本回流有機會帶動港股的流動性和估值回升，故維持全年IPO集資額預測。
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