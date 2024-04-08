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花旗：料全澳門10%賭枱轉為智慧賭枱 料助澳門賭收有機增長近6%

花旗就澳門博彩企業推動智慧賭枱方面，作出跟進，料落實推行後，有望驅動澳門博彩收入錄得有機增長5.9%。其初步估計，至今為止，澳門博彩市場中約有10%轉為智慧賭枱。以現時全澳門營運中的賭枱6000張計，換言之已有600張智慧賭枱。

花旗指，最近在澳門業界對於使用智慧賭枱及射頻識別籌碼，成為其中一個業界及機構投資者熱議的話題，其認為該等科技的應用有實質效用，當中有助在不用增加賭客下，有機地增加博彩收入，甚至有機會減低使費開支。若將來可以更廣泛地使用智慧賭枱，該行有信心會有助澳門賭業長線增長。該等智慧賭枱有助加快每局遊戲開局，該行估計，若每局百家樂遊戲節省5秒時間，將相當於推動賭收5.9%增長。

該等技術，亦有助捕捉賭客下注模式，花旗相信，這會有助博彩公司更加準確評估參局的賭客。其更指，長期抽總注碼10%投放於低機會率開出，而賭莊閒加總點數6點的所謂「幸運6」的賭注，由於該等賭客通常會比主流只買莊、閒者下注會多1.255倍下，因此推出開出更多局數的智慧賭枱，便有助賭場處理頻繁落注於某些奇異賭法（即只買莊、閒、對子及和局之外）時，更具成本效益。這同時有助防止假碼，甚至幫助到賭場如美高梅中國（2282），開發令賭場更具優勢的百家樂保險等新玩法。長遠而言，這有助賭場識別高價值而未被評級的玩家，甚至準確捕捉海外玩家，令賭場享有接待海外遊客的5%稅務減免優惠。有關技術亦有助更精準培訓莊荷，節省培訓成本，甚至改善反洗錢及負責任博彩作業。

根據花旗上月的賭枱調查觀察，美高梅已經在旗下兩個賭場中場所有賭枱安裝了智慧賭枱，亦見到金沙中國（1928）旗下倫敦人及永利澳門（1128）旗下永利澳門娛樂場內中場，分別裝置140張及24張智慧賭枱。另銀河娛樂（0027）、新濠博亞（美：MLCO）及澳門博彩（0880）已經落訂採購智慧賭枱，料會在今年內陸續推出。

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