丘鈦科技（1478）公布，今年3月攝像頭模組銷售數量合計3793萬件，按年持平，按月則升32.2%，其中手機攝像頭模組銷量3684萬件，按年跌1.7%，按月增31.8%，其他領域攝像頭模組銷量108.7萬件，按年增147%，按月46.5%。
上月指紋識別模組銷售數量則為887萬件，按年倒退4.5%，按月升63.9%。
丘鈦科技表示，上月攝像頭模組產品銷售數量按月增加，主要是由於新春假期後的季節性回升及客戶項目周期因素。其他領域攝像頭模組銷售數量按年大幅上升，主要 由於來集團於車載和物聯網（IoT）攝像頭模組產品的業務發展良好。
指紋識別模組產品銷售數量方面，按月增加主要是由於新春假期後的季節性回升及客戶項目周期因素。
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