除了提出的66億美元直接補助，初步備忘錄（PMT）亦提議向台積公司提供最高可達50億美元的貸款。台積公司計劃向美國財政部就TSMC Arizona資本支出中符合條件的部分，申請最高可達25%的投資稅收抵免。

台積公司維持其對長期財務目標的承諾，即營收以美元計的年複合成長率為15%至20%、毛利率達53%以上，且股東權益報酬率高於25%。

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