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台積電獲美國66億美元資助 擬當地建第三間晶圓廠 申25%投資稅收抵免

台積電（美：TSMC）公布，TSMC Arizona和美國商務部已簽署一份不具約束力的初步備忘錄（preliminary memorandum of terms, PMT），TSMC Arizona將獲得最高可達66億美元的直接補助。台積公司亦宣布計劃在TSMC Arizona設立第三座晶圓廠，以透過在美國最先進的半導體製程技術來滿足強勁的客戶需求。

除了提出的66億美元直接補助，初步備忘錄（PMT）亦提議向台積公司提供最高可達50億美元的貸款。台積公司計劃向美國財政部就TSMC Arizona資本支出中符合條件的部分，申請最高可達25%的投資稅收抵免。

台積公司維持其對長期財務目標的承諾，即營收以美元計的年複合成長率為15%至20%、毛利率達53%以上，且股東權益報酬率高於25%。

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