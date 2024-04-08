據內地《證券時報》報道，內地多家基金公司正透過香港子公司申請及布局比特幣現貨ETF，包括嘉實基金、南方基金等。嘉實基金相關人士回應，正在佈局比特幣業務，將通過香港子公司平台在港推出相關產品，但不是期貨ETF 。
報道引述一家大型公募基金內部人士指，公司和香港子公司內部已知悉同行在港推出的比特幣期貨ETF以及正在申請比特幣現貨ETF，正關注比特幣業務前景。
《證券時報》再引述市場人士指，若中國頂級公募基金在港子公司申請比特幣ETF產品，後續成功證明其成熟性和市場發展潛力，不排除會有更多公募基金跟進。截至目前為止，約有30家公募基金在港設立子公司。
報道提醒，比特幣價格雖然突破過去幾年的歷史高位，投資亦有巨大波動性和風險，加上海外機構資金早期低位買入，兩年內已有數倍收入，令價格未來走勢不確定。
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