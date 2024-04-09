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工行據報擬發400億人幣TLAC債務工具  

彭博報道，中國工商銀行（1398）計劃於4月份，發行不超過400億元（人民幣、下同）的總損失吸收能力(TLAC)非資本債務工具，有望成為第一家發行該類債務工具的中資銀行。據彭博報道指，該批債務工具的信用評級為AAA，牽頭主承及簿記管理人為中信證券，主承銷商還包括海通證券等。

彭博引述不願透露身份的知情人士稱，工行計劃發行的第一期總損失吸收能力非資本債務工具為，3加1年期，基礎規模達200億元；另發行5加1年期的工具，基礎規模為100億元。兩個品種合計，可超額增發不超過100億元。據稱，第二期計劃最快於6月發行。工行未有置評。在今次傳出工行發行總損失吸收能力非資本債務工具前，此前工行的公告指，其擬發行不超過600億元的相關工具。

自今年初以來，中國工、農、中、建、交五大國有銀行等，均已披露發行TLAC非資本債券計劃，總規模合計不超過4400億元。該等工具或為銀行提供一種更順暢的融資方式，當銀行出現流動性甚至破產清算的風險事件時，TLAC債券可以在二級資本工具等資本緩衝減記後吸收損失。

中金公司較早前前發表的研究報告指出，TLAC非資本債券是一種具備較好安全性、且發行期限可能較短的新型銀行次級債品種。根據監管要求，工行、中國銀行（3988）、建設銀行（0939）、農業銀行（1288）的TLAC比率，自2025年1月1日起不得低於16%，交通銀行（3328）則應於2027年初達標。

評級機構惠譽今個星期發表的報告預計，為分別滿足到2025年1月和2028年1月的最低TLAC要求，中國五家全球系統重要性銀行發行的資本工具和TLAC合格高級債務工具總和，將分別達到1.6萬億元和6.2萬億元。若TLAC發行具有成本優勢，則未來幾年TLAC債務工具有望取代部分到期或計劃發行的資本工具。

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