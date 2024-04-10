OneDegree表示，火險於2021年推出市場以來相當受歡迎，客戶數目及收入屢創新高。截至2023年12月31日，2023年OneDegree全年火險收入較2022年全年增長近9成（86.6%），投保額按年增長近5成（48.9%）。

OneDegree副行政總裁周美華表示：「OneDegree的願景是透過將科技融入保險業務，將節省的成本回饋消費者，透過更低的保費價格及快捷方便的投保體驗，令消費者選擇增加，從而令市場更自由。自2021年3月推出火險以來，OneDegree已率先成功改變市場，令消費者明白其選擇的權利，為客戶節省多達港幣1.7億元的保費開支，及令市場平均價格下降，最終令廣大消費者受惠。」

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