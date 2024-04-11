港元現報7.8363元貶值6點子，曾貶值最多7點子，報7.8364元，是2023年9月11日7.8413元後最弱。亦曾升值最多22點子，報7.8335元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.25點子至3.895%，是2024年4月5日後最高；1星期HIBOR跌4.52點子至4.05548%；2星期HIBOR跌1.68點子至4.14125%，是3月13日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.02點子至4.53833%，是2023年9月5日後最低；6個月期HIBOR跌1.85點子至4.69%，是3月6日後最低；12個月期HIBOR跌0.05點子至4.80595%，是3月6日後最低。

美元指數現報105.148貶值0.097點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43513%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0066%，連續3日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年3月13日，當日利差報-0.9292%。

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