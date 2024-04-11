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恒指半日跌129點 見三周最大跌幅 科指跌1.3% 北水流入兩日最多

美通脹高過預期，市場下調減息次數預測，美股隔晚下跌，亞股、美期今早普遍向下。人民幣中間價繼續持穩，釋放監管穩定信號，離岸人民幣曾升值最多0.15%，是3月26日後最大升值幅度。內地CPI放緩、PPI創2016年以來最長跌勢，大華銀行認為中國陷入通縮的風險正在增加。A股由跌轉升。

恒指今早低開282點，高位跌125點，低位跌282點，高低波幅157點。金融、非必需消費品、信息技術、地產股推低大市。上升股份比例為17.22%，下跌為32.29%，無升跌為50.47%。

恒指半日跌129點或0.76%，報17009點，大市成交金額518億元；國指跌42點或0.7%，報5974點。恒生科技指數收報3505點，跌1.3%。

藍籌股成交金額237.83億元，佔大市成交45.91%；科指成份股成交金額104.83億元，佔大市成交20.23%；國指成份股成交金額180.71億元，佔大市成交34.88%。

24隻雙櫃台股，總成交0.13億元人民幣，相當於約0.14億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少28.4%，至65.01億元，佔大市成交12.52%。牛熊證成交金額29.81億元，減少36.93%；窩輪成交金額35.2億元，減少19.14%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、中海油（0883）、中石油（0857）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，66隻下跌，1隻無升跌。宏橋（1378）升5.44%，收報10.28元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌7.03%，收報14.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報41.1元，升1.23%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報65.45元，跌10.34%。

恒指20天線(16757.34點)，逼近10天線(16764.27點)。科指曾下試10天線(3477.79點)，受制於20天線(3519.1點)。

北水南下合計淨流入40.45億元，較上日增加73.99%，淨流入金額是4月8日47.48億元後最多。北水連續第9日流入，累計流入375.63億元，對上一次連續9日淨流入是2月27日。南水北上合計淨流入8.7億元人民幣，終止單日流出。

凱升（0102）旗下俄羅斯賭場酒店面臨重大挑戰，正尋獨董滿足重建審核委員會要求。停牌。

潤地（1109）3月實現合同銷售301.3億人幣，按年減少22.4%。收報23.75元，升0.21%。

沿海綠色家園（1124）非常重大交易露端倪，涉1萬元售物業開發投資公司。停牌。

內媒：滬主要銀行與龍湖（0960）等房企簽146億貸款合約。龍湖3月銷售按年跌52%。收報10.26元，跌1.91%。

禹洲集團（1628）3月合約銷售金額減少近六成至9億元人幣。創上市新低，見0.053元，收報0.056元，無升跌。

越秀地產（0123）今年首季賣樓收入削半至217億人幣。見52周低3.85元，收報3.95元，跌2.95%。

蔚來（9866）與美的合作，研發車載冰箱及空調壓縮機等產品。收報36.05元，跌3.09%。

百果園（2411）大股東自設一年禁售承諾，涉近44%股本。收報3.13元，跌0.32%。

浩森（3848）昨急跌九成今大升四倍，稱不明股價成交波動原因。收報3.33元，升18.09%。

歲寶（0312）大股東遺孀調任為執董，續兼任主席。收報0.033元，無升跌。

摩通：創科實業（0669）料受惠於家得寶收購，目標價上調至126元。收報109.1元，跌0.91%。

軟銀減持商湯（0020）至5%以下。收報0.66元，跌2.94%。

京東（9618）宣布投入10億人幣部署內容生態。收報104.7元，跌1.6%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.65%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.09%。低見16856.19點，是4月9日16805.99點後最低。現報17009.49元，跌0.76%。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月13日。

科指曾跌最多2.02%，是4月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.31%。低見3480.3點，是4月9日3454.19點後最低。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月13日。

國指曾跌最多1.76%，是4月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.01%。低見5910.92點，是4月9日5886.09點後最低。收市報5974.63點，是4月9日後收市新低，當日報5895.32點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月2日。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見49.1元，收報48.05元，升1.16%；洛陽鉬業（3993）創上市新高，見7.74元，收報7.6元，升0.66%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8788.85元，收報8788.85元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1050.3元，收報1050.3元，升0.07%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.16元，收報53.16元，升0.23%；鴻騰（6088）創52周高，見2.47元，收報2.31元，跌5.33%；廸生創建（0113）創52周高，見5元，收報4.92元，跌1.2%；靈寶黃金（3330）創52周高，見3.75元，收報3.71元，升8.16%；中國外運（0598）創52周高，見4.02元，收報4.02元，升1.77%。

破頂指數成份股包括，紫金礦業（2899）創上市新高，見18.24元，收報18.14元，升2.6%；萬洲（0288）創52周高，見5.63元，收報5.62元，升2.18%；中石油（0857）創52周高，見7.49元，收報7.47元，升1.22%；宏橋（1378）創52周高，見10.3元，收報10.28元，升5.44%；神華（1088） 創52周高，見32.95元，收報32.75元，升0.46%；華潤電力（0836）創52周高，見19.68元，收報19.52元，升1.35%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.325元，收報0.33元，跌2.94%；朗詩綠色生活（1965）低見0.17元，收報0.17元，跌10.53%；合景泰富（1813）低見0.22元，收報0.255元，跌3.77%；寶龍地產（1238）低見0.51元，收報0.52元，跌3.7%；萬科（2202）低見4.06元，收報4.11元，跌2.61%；禹洲（1628）低見0.053元，收報0.056元，無升跌；世茂集團（0813）低見0.325元，收報0.335元，跌5.63%；雅居樂（3383）低見0.48元，收報0.485元，跌6.73%；奧園（3883）低見0.11元，收報0.113元，升0.89%；景瑞（1862）低見0.021元，收報0.023元，跌4.17%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，三巽控股（6611）低見0.072元，收報0.072元，跌10%；越秀地產（0123）低見3.85元，收報3.95元，跌2.95%；東方甄選（1797）低見15.2元，收報15.46元，跌5.39%；阿里健康（0241）低見2.74元，收報2.78元，跌3.81%；東方甄選（1797）低見15.2元，收報15.46元，跌5.39%；領展（0823）低見32.25元，收報33.1元，跌3.78%；亞洲水泥（0743）低見1.94元，收報1.95元，跌0.51%；達力集團（0029）低見6.8元，收報6.9元，跌2.68%；瘋狂體育（0082）低見0.084元，收報0.085元，跌3.41%；大生地產（0089）低見1.96元，收報1.96元，跌0.51%。

異動股

上升異動股，包括，融科控股（2323）創52周高，見0.05元，收報0.042元，升200%；源想集團（8401）創52周高，見0.345元，收報0.315元，升76.97%；南南資源（1229）收報0.175元，升31.58%；十方控股（1831）收報0.089元，升28.99%；朸濬國際（1355）收報0.415元，升25.76%；生活概念（8056）收報0.025元，升25%；民富國際（8511）收報0.035元，升20.69%；Keep（3650）收報5.54元，升20.43%；富道集團（3848）收報3.33元，升18.09%；貝森金融（0888）收報0.04元，升17.65%；盛龍錦秀國際（8481）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升17.24%。

下跌異動股，包括，帝國金融集團（8029）收報0.106元，跌43.92%；融太集團（1172）創上市新低，見0.027元，收報0.028元，跌24.32%；致浩達控股（1707）創上市新低，見0.056元，收報0.056元，跌21.13%；威鋮國際（1002）收報0.07元，跌20.45%；仁德資源（8125）創上市新低，見0.16元，收報0.18元，跌17.43%；思捷環球（0330）收報0.246元，跌15.17%；守益控股（2227）收報0.086元，跌14.85%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.058元，跌14.71%；長安仁恒（8139）收報1.2元，跌14.29%；瑞麗醫美（2135）創上市新低，見0.198元，收報0.199元，跌13.48%。

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