報告同時發現，全球可疑數碼詐騙交易量亦較全球總數碼交易量的增長幅度更為快速。2023年全球可疑數碼詐騙交易宗數較2022年按年上升14%，與2019年相比更大幅增加105%。在此期間，全球總數碼交易宗數僅按年上升6%，與2019年相比則增加90%，兩段期間均遠低於全球可疑數碼詐騙交易量的增長。

2023年12月，半數受訪的香港消費者表示，曾在過去3個月期間透過電郵、網絡、電話或短訊等途徑成為數碼詐騙目標。但當中只有 5%的受訪者表示成為詐騙受害者，此比例較其他18個受訪國家及地區的11%為低。香港詐騙受害者比例較低，或是由於監管機構及行業參與者持續積極提供反詐騙教育及其他預防措施，使消費者的防騙意識不斷提高。

在表示曾成為數碼詐騙目標的受訪者當中，網絡釣魚（即透過詐騙電郵、網站、社交帖文及二維碼等盜取資料）為香港和全球消費者最常遇到的詐騙手法。

去年零售業在所有源自香港的數碼交易中出現最多可疑詐騙，比率達8.4%，較2022年下跌28%。其次為金融服務業和旅遊及休閒業，兩者在2023年的可疑數碼詐騙交易比率均為7.8%。在報告所列的所有行業中，金融服務業的可疑數碼詐騙交易比率增幅最大，按年大幅增長190%。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，全球的零售業一直為可疑數碼詐騙交易比率較高的行業。去年零售業已成為香港及全球相關詐騙交易的榜首。由於越來越多的數據洩露事件發生，即使一般出現在零售業以外的行業，騙徒仍可輕易盜取消費者的身份進行認證，藉此在消費者數碼服務體驗歷程的初始階段入侵並控制消費者的賬戶。鑑於騙徒手法的轉變，各行各業的企業必須主動採取相應措施，強化對整個顧客週期的保障。這包括加強在不同階段的詐騙交易偵測及應對能力，全面保護企業和消費者。

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