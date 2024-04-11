恒指今早低開282點，高位升2點，低位跌282點，高低波幅285點。金融、衛生保健、地產、實業股推低大市。上升股份比例為27.67%，下跌為33.96%，無升跌為38.35%。

恒指收市跌44點或0.26%，報17095點，大市成交金額987億元，較上日減少7.92%，是4月9日829.34億元成交後最少；國指跌12點或0.21%，報6003點。恒生科技指數收報3538點，跌0.38%。

藍籌股成交金額463.96億元，佔大市成交47%；科指成份股成交金額221.8億元，佔大市成交22.47%；國指成份股成交金額362.7億元，佔大市成交36.74%。

24隻雙櫃台股，總成交0.23億元人民幣，相當於約0.25億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.92%，至81.79億元，佔大市成交8.27%。牛熊證成交金額41.18億元，減少12.87%；窩輪成交金額40.6億元，減少6.73%。

友邦（1299）、建行（0939）、中移動（0941）拖累大市。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌28隻升，53隻下跌，1隻無升跌。宏橋（1378）升3.38%，收報10.08元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌6.25%，收報14.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報27.85元，升3.53%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報65.8元，跌9.86%。

恒指10天線(16772.82點)升穿20天線(16761.61點)。科指曾跌穿10天線(3481.06點)，升穿20天線(3520.73點)、100天線(3526.68點)。

北水南下合計淨流入71.5億元，較上日增加207.57%，是3月22日145.38億元後最多。連續第9日流入，累計流入406.68億元，對上一次連續9日淨流入是2月27日。南水北上合計淨流入20.22億元人民幣，終止單日流出。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.65%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.09%。低見16856.19點，是4月9日16805.99點後最低。收市報17095.03點，是4月9日後收市新低，當日報16828.07點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月13日。

科指曾跌最多2.02%，是4月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.31%。低見3480.3點，是4月9日3454.19點後最低。收市報3538.39點，是4月9日後收市新低，當日報3478.24點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月13日。

國指曾跌最多1.76%，是4月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.01%。低見5910.92點，是4月9日5886.09點後最低。收市報6003.97點，是4月9日後收市新低，當日報5895.32點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月2日。

午後消息股表現

廣汽（2238）：H股股價未能反映公司發展潛力 廣汽埃安已融資逾200億人幣。收報3.35元，跌2.05%。

今早及隔晚消息股表現

凱升（0102）旗下俄羅斯賭場酒店面臨重大挑戰，正尋獨董滿足重建審核委員會要求。停牌。

潤地（1109）3月實現合同銷售301.3億人幣，按年減少22.4%。收報24.1元，升1.69%。

沿海綠色家園（1124）非常重大交易露端倪，涉1萬元售物業開發投資公司。停牌。

內媒：滬主要銀行與龍湖（0960）等房企簽146億貸款合約。龍湖3月銷售按年跌52%。收報10.3元，跌1.53%。

禹洲集團（1628）3月合約銷售金額減少近六成至9億元人幣。創上市新低，見0.053元，收報0.06元，升7.14%。

越秀地產（0123）今年首季賣樓收入削半至217億人幣。見52周低3.85元，收報3.96元，跌2.7%。

蔚來（9866）與美的合作，研發車載冰箱及空調壓縮機等產品。收報36.45元，跌2.02%。

百果園（2411）大股東自設一年禁售承諾，涉近44%股本。收報3.1元，跌1.27%。

浩森（3848）昨急跌九成今大升四倍，稱不明股價成交波動原因。收報3.42元，升21.28%。

歲寶（0312）大股東遺孀調任為執董，續兼任主席。收報0.033元，無升跌。

摩通：創科實業（0669）料受惠於家得寶收購，目標價上調至126元。創52周高，見110.4元，收報110.2元，升0.09%。

軟銀減持商湯（0020）至5%以下。收報0.68元，無升跌。

京東（9618）宣布投入10億人幣部署內容生態。收報105.8元，跌0.56%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見49.1元，收報47.55元，升0.11%；洛陽鉬業（3993）創上市新高，見7.74元，收報7.47元，跌1.06%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8789.75元，收報8789.75元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1073.15元，收報1073.15元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1050.3元，收報1050.3元，升0.07%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1121.35元，收報1121.35元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見551.1元，收報551.1元，升0.03%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.16元，收報53.16元，升0.23%；鴻騰（6088）創52周高，見2.47元，收報2.15元，跌11.89%；廸生創建（0113）創52周高，見5元，收報4.97元，跌0.2%；靈寶黃金（3330）創52周高，見3.75元，收報3.62元，升5.54%；中國外運（0598）創52周高，見4.08元，收報4.05元，升2.53%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見387.6元，收報385.4元，升0.26%；紫金礦業（2899）創上市新高，見18.24元，收報17.76元，升0.45%；萬洲（0288）創52周高，見5.64元，收報5.63元，升2.36%；中石油（0857）創52周高，見7.49元，收報7.4元，升0.27%；創科實業（0669）創52周高，見110.4元，收報110.2元，升0.09%；宏橋（1378）創52周高，見10.3元，收報10.08元，升3.38%；神華（1088） 創52周高，見33.05元，收報32.9元，升0.92%；華潤電力（0836）創52周高，見19.68元，收報19.58元，升1.66%。

破底股方面

50隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.169元，收報0.178元，跌8.72%；合景悠活（3913）低見0.325元，收報0.325元，跌4.41%；朗詩綠色生活（1965）低見0.17元，收報0.19元，無升跌；合景泰富（1813）低見0.22元，收報0.26元，跌1.89%；寶龍地產（1238）低見0.51元，收報0.52元，跌3.7%；萬科（2202）低見4.06元，收報4.14元，跌1.9%；禹洲（1628）低見0.053元，收報0.06元，升7.14%；世茂集團（0813）低見0.325元，收報0.34元，跌4.23%；雅居樂（3383）低見0.48元，收報0.5元，跌3.85%；奧園（3883）低見0.11元，收報0.115元，升2.68%。

67隻股份創52周低，其中十隻包括，三巽控股（6611）低見0.072元，收報0.08元，無升跌；越秀地產（0123）低見3.85元，收報3.96元，跌2.7%；粤海置地（0124）低見0.29元，收報0.29元，跌3.33%；中信証券（6030）低見12.12元，收報12.12元，跌1.62%；東方甄選（1797）低見15.2元，收報15.7元，跌3.92%；阿里健康（0241）低見2.74元，收報2.84元，跌1.73%；東方甄選（1797）低見15.2元，收報15.7元，跌3.92%；領展（0823）低見32.25元，收報33.35元，跌3.05%；東勝旅遊（0265）低見0.024元，收報0.024元，無升跌；亞洲水泥（0743）低見1.94元，收報1.98元，升1.02%。

異動股

上升異動股，包括，融科控股（2323）創52周高，見0.05元，收報0.042元，升200%；源想集團（8401）創52周高，見0.44元，收報0.315元，升76.97%；Keep（3650）收報6.7元，升45.65%；生活概念（8056）收報0.027元，升35%；貝森金融（0888）收報0.045元，升32.35%；龍輝國際控股（1007）收報0.95元，升28.38%；慕尚集團控股（1817）收報1.14元，升28.09%；建成控股（1630）收報0.038元，升22.58%；耀高控股（1796）收報5.15元，升22.04%；中國安儲能源（2399）收報0.34元，升21.43%；富道集團（3848）收報3.42元，升21.28%。

下跌異動股，包括，玄武雲（2392）創上市新低，見0.325元，收報0.71元，跌34.86%；富銀融資股份（8452）收報0.305元，跌22.78%；首控集團（1269）創上市新低，見0.028元，收報0.029元，跌19.44%；艾伯科技（2708）收報0.047元，跌18.97%；僑洋國際控股（8070）收報0.215元，跌18.87%；威鋮國際（1002）收報0.072元，跌18.18%；環球友飲智能（8496）收報0.37元，跌17.78%；客思控股（8173）收報0.4元，跌17.53%；首創鉅大（1329）收報0.54元，跌16.92%；君聖泰醫藥（2511）創上市新低，見4.22元，收報4.25元，跌16.83%。

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