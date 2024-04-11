HGC環電指，其下半年阻擋的各類型網絡攻擊中，包括勒索軟件、殭屍網路、網絡釣魚等。其中近80%網絡攻擊來自仿冒電郵或釣魚網站，可見網絡攻擊對企業日常營運帶來巨大挑戰。其方案涵蓋醫療、工程、零售、製造及餐飲等行業。有超過半數用戶在3個月試用體驗後，決定訂閱商業安全寬頻服務，部分客戶更追加產品項目，例如加購AI沙盒功能，將可疑檔案置於隔離空間運行，防止系統及網絡受網絡病毒感染。 此外，服務還包括網址過濾功能及定期提供網絡安全報告，可讓中小企深入了解及管理公司網絡系統。

HGC環電集團商業市場副總裁陳舜強Alex表示，在可預見的未來，網絡攻擊只會有增無減，且波及的範圍或會越來越大。根據Cybersecurity Ventures有關全球網絡安全報告顯示，預計2025年全球因網絡犯罪而蒙受的損失將達至每年10.5萬億美元，這無疑是企業的一大挑戰。他們致力推出合適且實惠的ICT解決方案迎合中小企的需

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求，應對瞬息萬變的安全威脅。