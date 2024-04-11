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恒生投資銀行推標普500指數ETF 一手入場費約780元

恒生（0011）投資發行恒生標普500指數ETF（股票代號：港元櫃台3195；美元櫃台9195），將於本月23日掛牌上市，入場門檻為一手100股，1股1美元。恒生投資管理公司董事兼行政總裁李佩珊認為，近年環球資金有流向被動型投資追蹤美國市場的ETF，而標普500指數覆蓋美股市場約八成，故推出該ETF產品以滿足投資者分散風險的需求。

至於其他追蹤標普500指數ETF如VOO、SPY等產品的分別，李表示，新推出的ETF的門檻較低，手續程序便利，而且可用港元交易，相信有一定吸引力。

展望未來市場，董事兼投資總監薛永輝認為，美國通脹較黏性，而現時美國經濟具韌性，料未來減息幅度有限。另外，他指AI的廣泛應用能推動覆蓋不同行業的標普500指數盈利增長，據根據市場研究預計，公司採用AI技術以填補勞動力不足的問題，提升成本效益，料該指數每股盈利在2023至2033年的10年期間內將實現介乎5.7%至7.4%的年均複合增長率（CAGR）。

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