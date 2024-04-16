研究發現，按保單生效期六至十年以上的紅利實現率計，中銀人壽公司紅利實現評分最高達9.7分，紅利實現率均值達95%。其次AXA安盛及友邦香港則達9.6分，紅利實現率均值分別達95%及93%，並列第二。中國人壽則達9.5分排第三，紅利實現率均值達九成。恒生保險則「包尾」達5.8分，紅利實現率均值達72%。

紅利實現率達到100%或以上，表示保險公司能實現當初的銷售預期，即實際派發的金額至少達到或超過銷售建議書所述的非保證回報。研究採用的3290個數據中，有 1260 個數據完全實現預期回報，即38%數據能達到或超出非保證回報。

分析同時發現，有保險公司的紅利實現率數據差距十分闊，介乎8%至788%，反映其表現不穩定。舉例說，當中保誠保險的紅利實現率均值達100%，但其高於七成數據佔比達81%，較中銀人壽的紅利實現率高於七成數據佔比達100%為低。

10Life行政總裁倫沛然表示，其數據可供參考用，雖然部分產品紅利實現率均值較高，但實際各分紅產品的預期回報率（IRR）亦有分高低，非保證回報下亦有各種紅利派發方式如歸原紅利、終期紅利，以及周年紅利等等，按不同時段派發。10Life聯合創辦人及首席市務總監潘嘉欣補充，部分保險產品如儲蓄保，則會隨供款年期增加其非保證回報紅利。

倫沛然建議，投資者可根據自己風險及投資年期，選定特定類型保險產品，然後將比較不同公司轄下該類產品的IRR，最後才後比較其紅利實現率，選取適合的產品。

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