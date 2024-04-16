據悉，峰會規模預計超3000人，參與嘉賓近百位，透過為期2天的多個主題行業峰會、嘉賓分享、圓桌討論和私人晚宴等形式，與生態建設者一同探索Web3的發展趨勢，並共同構建行業 內的生態合作。

「迪拜王子」阿里在港的家族辦公室延遲至5月開幕，並發聲明強調對內地、香港及亞洲的發展機會非常感興趣。不過，阿里最近被揭曾在商場及社交網演唱，惹起市場對阿里及其辦公室背景的猜測。今早特首李家超出席行政會議前指，特區政府會盡力吸引合法資金來港，不論出身。

李家超表示，各地都致力吸引家族辦公室落戶，以帶來經濟效益，又指只要屬合法商人、合法資金、合法的資產擁有人，政府都會歡迎。

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