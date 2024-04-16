「Web3 Summit Dubai」將於 4 月 16 日至 17 日在迪拜亞特蘭蒂斯棕櫚酒店舉行。峰會由 LBank Labs、Web3 Summit 和 BlockNews 聯合主辦，旨在探討 Web3、AI 和 Fintech 的最新發展趨勢。迪拜國際金融中心（DIFC）和迪拜多種商品交易中心（DMCC）CEO 將作為官方合作伙伴出席，而原定上月在港開設家族辦公室的「迪拜王子」阿里．馬克圖姆（Sheikh Ali Al Maktoum）亦會以嘉賓身份出席峰會。
據悉，峰會規模預計超3000人，參與嘉賓近百位，透過為期2天的多個主題行業峰會、嘉賓分享、圓桌討論和私人晚宴等形式，與生態建設者一同探索Web3的發展趨勢，並共同構建行業 內的生態合作。
「迪拜王子」阿里在港的家族辦公室延遲至5月開幕，並發聲明強調對內地、香港及亞洲的發展機會非常感興趣。不過，阿里最近被揭曾在商場及社交網演唱，惹起市場對阿里及其辦公室背景的猜測。今早特首李家超出席行政會議前指，特區政府會盡力吸引合法資金來港，不論出身。
李家超表示，各地都致力吸引家族辦公室落戶，以帶來經濟效益，又指只要屬合法商人、合法資金、合法的資產擁有人，政府都會歡迎。
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