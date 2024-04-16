卓亮續指，今年首季中國GDP增長5.3%，與該行預期出入不大，因今年首兩個月經濟指標較好，惟3月經濟數據亦有不同程度的回落，如消費以及規模以上工業增加值方面，與市場預期出現落差。

國統局亦公布，首三個月固定資產投資按年增長4.5%勝預期。卓亮表示，製造業改善的幅度較其他領域好，因去年工業生產顯著改善，去年按年升4.6%，今年首季則升6.1%，再加財新製造業PMI亦處於擴張區間內，其較正面的指標均有助帶動投資信心，令最新製造業數據有所改善。

卓亮預期，對工業生產增加值以及固定資產投資，能保持現有增長速度有所保留，加上進口及出口或成額外風險因素，今年國際貿易仍有挑戰，全球主要市場雖輕處於輕微復蘇狀態，但歐洲人均GDP處於收縮情况，國際市場需求或受壓，而內地3月出口數據亦不如理想。另外，內房市場投資或銷售仍處於調整狀態，內房對不同行業有關連性，其復蘇狀態亦值得注意。

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