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在美上市中資股退市風險增 國會或迫使退市

彭博社報道，TD Cowen金融服務董事總經理Jaret Seiberg表示，10位共和黨議員致函納斯達克行政總裁Adena Friedman，要求她解釋為何該交易所仍讓美國國防部1260H中國軍工企業名單上的公司繼續掛牌。Seiberg認為，美國國會可能會迫使該國證券交易所讓一些中國公司退市，這是一個「切實且升高的風險」。

Seiberg指出，這就是針對上述風險的示警。他說，這也表明，要讓在美國上市的中國公司離開的更廣泛努力還遠未結束，「這項條款很容易納入任何看起來將要實施的法案中」。

Seiberg認為，兩黨都支持這個議題，任何反對意見都會被認為支持中國軍方取得美國資本，以利更強大、更有效武器的製造。兩黨沒有議員想採取這一立場。

雖然Cowen不認為「中國公司大範圍地從美國的交易所退市迫在眉睫」，但他們指出，真正的風險將在夏末或秋季參眾兩院審議《國防授權法案》時出現。Seiberg表示，如果特朗普在11月贏得總統選舉，2025年或2026年的風險可能會進一步上升。

 

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