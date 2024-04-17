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馬斯克：特斯拉每5年就要進行一次組織改革

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克在社交平台X回應一則帖文時表示，每隔5年左右，特斯拉就必須進行一次徹底的組織改革，以達到新水平。然而，特斯拉的管理層任期卻非常長，遠超過10年。