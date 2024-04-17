文章日期：2024年4月17日 16:29
特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克在社交平台X回應一則帖文時表示，每隔5年左右，特斯拉就必須進行一次徹底的組織改革，以達到新水平。然而，特斯拉的管理層任期卻非常長，遠超過10年。
此前有報道指，特斯拉將全球裁員10%，影響近1.5萬名員工。
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