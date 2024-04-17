如此異常之高的退貨率遠高於20%-30%，而諮詢機構Sanford C. Bernstein認為20%-30%才是全球奢侈品行業正常的退貨率水平。這種現象自中國一年多前解除新冠清零政策以來一直存在，並引發了對一些時尚品牌在華業務開展方式的重新評估。

報道指，內地中產受到經濟持續放緩的影響，曾經是大額可支配支出的中流砥柱，而現在他們要麼尋求購買折扣商品，要麼干脆不再購買高價商品。天貓等平台已經推出了更頻繁的促銷活動，但高退貨率趨勢可能會破壞這些努力。

報道引述消息指，這一趨勢在今年第一季度惡化，意大利奢侈品牌Brunello Cucinelli SpA在天貓的退貨率和取消率從上年同期的59%升至69%。LVMH集團麾下的Marc Jacobs的退貨率從2022年第一季度的30%升至43%。

報道引述消息指，與過去幾年同期相比，Chloé、Ralph Lauren和Mulberry Group季度退貨率和取消率都出現了類似的增長。

市場營銷機構China Skinny的董事總經理Mark Tanner表示，「我可以想象，奢侈品行業中有大量的消費者購買商品後，只為炫耀一個晚上，為自己贏得地位，然後選擇退貨」。

報道引述天貓奢品的發言人在電子郵件中稱，彭博社報道提到的未經證實的數據偏離事實，與平台上的實際品牌運營表現不符；全球奢侈品牌繼續在天貓開設和投資旗艦店，作為其中國市場戰略的基石。

Brunello Cucinelli的一位發言人表示，該集團對退貨率和取消率數據一無所知，這些數據受到商業動態的影響，單個季度的統計數據不具有代表性。Richemont 發言人不予置評。LVMH、Ralph Lauren、Mulberry和Burberry Group沒有回覆置評請求。

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