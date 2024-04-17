moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地奢侈品退貨率急升 分析：只為炫耀一個晚上

彭博社報道，在去年「雙11」購物節期間，在阿里巴巴（9988）旗下天貓，Ralph Lauren、Burberry Group和Richemont 旗下Net-A-Porter的訂單量遠超過上年同期。不過，報道引述消息指，幾天之內，隨著消費者大量退貨或取消購買，一些品牌的銷售額蒸發了至多75%。

如此異常之高的退貨率遠高於20%-30%，而諮詢機構Sanford C. Bernstein認為20%-30%才是全球奢侈品行業正常的退貨率水平。這種現象自中國一年多前解除新冠清零政策以來一直存在，並引發了對一些時尚品牌在華業務開展方式的重新評估。

報道指，內地中產受到經濟持續放緩的影響，曾經是大額可支配支出的中流砥柱，而現在他們要麼尋求購買折扣商品，要麼干脆不再購買高價商品。天貓等平台已經推出了更頻繁的促銷活動，但高退貨率趨勢可能會破壞這些努力。

報道引述消息指，這一趨勢在今年第一季度惡化，意大利奢侈品牌Brunello Cucinelli SpA在天貓的退貨率和取消率從上年同期的59%升至69%。LVMH集團麾下的Marc Jacobs的退貨率從2022年第一季度的30%升至43%。

報道引述消息指，與過去幾年同期相比，Chloé、Ralph Lauren和Mulberry Group季度退貨率和取消率都出現了類似的增長。

市場營銷機構China Skinny的董事總經理Mark Tanner表示，「我可以想象，奢侈品行業中有大量的消費者購買商品後，只為炫耀一個晚上，為自己贏得地位，然後選擇退貨」。

報道引述天貓奢品的發言人在電子郵件中稱，彭博社報道提到的未經證實的數據偏離事實，與平台上的實際品牌運營表現不符；全球奢侈品牌繼續在天貓開設和投資旗艦店，作為其中國市場戰略的基石。

Brunello Cucinelli的一位發言人表示，該集團對退貨率和取消率數據一無所知，這些數據受到商業動態的影響，單個季度的統計數據不具有代表性。Richemont 發言人不予置評。LVMH、Ralph Lauren、Mulberry和Burberry Group沒有回覆置評請求。

 

其他報道

全日沽空金額減31% 恒生中國企業沽空金額最多

恒指收市升2點 成交、北水、波幅均收窄

Mox bank委任劉安國為客戶策略及發展總監

傳匯控在亞洲再多裁減20名投資銀行家

PayMe 5月16日起不再支援Android 8以下系統

合眾汽車獲50億元人民幣投資 目標盡快實現IPO

ASML首季訂單遜預期

滬深三大指數高收 滬指以日中高位收市 創板指漲逾2%

萬科擬報悉售物流地產公司普洛斯

摩通下調第二季內地經濟增長預測至4% 全年目標不變

快運5月開辦直航海南三亞航線 推機票優惠計劃

半日沽空金額減23% 恒生中國企業沽空增4%

恒指半日跌11點 連跌5日 北水連續第13日流入

Ig廣告疑盜用日本女星川口春奈相片 渣打：廣告公司錯誤發布模擬圖片

IMF上調全球經濟今年增長預測 維持中國經濟增長預測

滬深三大指數半日向上 滬指以近半日高位收市

LVMH：中國對公司產品需求首季增10% 「非常令人滿意」