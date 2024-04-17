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希教債券持有人特別團體形容公司逃避 籲公司制定可信還債計劃

在希教國際（1765）債券持有49.1%權益的持有人特別團體在對該集團提出清盤呈請後，就該集團於4月14日發佈「有關清盤呈請的補充公告」跟進。他們指出，這是公司3月28日就清盤呈請發表公告後，首次獲悉公司的情況。該團體認為，公司這份最新公告延續一貫論調，聲稱公司無法獲取任何資源償還美元債券，但美元債券的違約不會對公司的境内業務造成影響。

該團體明言，事實情況相反，這將與境內所有的持份者息息相關。

持有人特別團體認爲，此份公告只是公司故技重施。實際上，公司沒有制定任何履行債務的計劃，亦沒有與債權人展開任何溝通或做出任何努力。其指出，自債權人提交清盤呈請，公司從未與發出清盤呈請的持有人特別團體進行任何溝通。

公司最新公告所提出的「就償付相關債券制定初步計劃」中包括調整債券期限和票面利率，然而該團體稱，公告對當前債券利率為零的事實避而不談。公司此計劃顯然不是解決問題的可行手段，而是逃避責任的一種方式。儘管他們歡迎公司為債券進行再融資的努力，但事實上，公司早前不單沒有拓寬離岸融資管道，反而於美元債券違約前提前償還了2025年才到期的離岸銀團貸款。因此，他們嚴重懷疑公司所聲稱的這些努力的誠意，尤其是其在蓄意違約行為發生一個月後才提出這些計劃，而非提前尋求解決方案以避免違約，這進一步加深了他們的疑慮。

該團體提醒，當一間正常運轉的公司將其還款義務視為可有可無的選擇，會在廣大的離岸市場上開創一個具破壞性的先例，不符合為債權人最佳利益而進行「合理」交易的原則。他們敦促董事會，在公司美元債券履約問題上，立即制定可信、明確且可驗證的債務償還計劃，並與債權人開展嚴肅正式的溝通，切實履行受信責任。

基於此，董事才能夠真正通過實際行動「維持公司所有持份者的利益平衡」，避免公司被清盤。

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