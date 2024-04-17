Studzinski續指，美國大選距今約有6至7個月時間，而其或會為美國歷史以來選舉形勢最接近的一次，6至7個的民主及共和黨之間「紫色」州份將主宰其選舉。

他提到大選有三個時間段需為注意，包括現時至選舉間、選舉至總統就職典禮期間，以及新政府接入期間。而今年11月5日至明年1月20間，即選舉至總統就職典禮期間，市場將會存在著許多不確定性和矛盾心理（uncertainty and ambivalence）。

Studzinski提到，美國經濟依然表現強勁，指出美國財政刺激政策仍然強大，對美國國內部經濟產生強烈的殘餘影響。他提到息口上升，消費者非為加息的「受害者」（Victim），相反消費者受惠於加息，他們的存款收益更多，亦將資金互惠基金或其他金融產品，而大多數人30年期定息抵押貸款亦維持於1%至2%之間。

Endowus董事長兼首席投資總監李眞今日於峰會中提到，金管局副總裁李達志曾於去年11月，曾與一名知名的經濟學家打賭美聯儲將於今年何時減息，而李達志認為減息不會如市場預期般來得快，而該名經濟學家則與市場主流則一致，認為聯儲局會較快減息。李達志表示，經過11月後他曾認為他會賭輸該場賭注，但現在則顯示他有該大機會勝出。

其他報道

3月內地16至24歲失業率維持15.3%

傳SK-II內地撤櫃 SK-II澄清：說法不實 中國是非常重要的市場

拜登據報將提議對中國部份鋼鋁產品徵收25%新關稅

「郭老太」鄺肖卿再增持新地

瑞銀：永利、美高梅及澳博市佔率有進賬

安踏體育：安踏品牌首季零售金額錄中單位數增長

希教債券持有人特別團體形容公司逃避 籲公司制定可信還債計劃

特斯拉據報向買家延期交付Cybertruck 但無說明原因

內地奢侈品退貨率急升 分析：只為炫耀一個晚上

全日沽空金額減31% 恒生中國企業沽空金額最多

恒指收市升2點 成交、北水、波幅均收窄

Mox bank委任劉安國為客戶策略及發展總監

傳匯控在亞洲再多裁減20名投資銀行家

PayMe 5月16日起不再支援Android 8以下系統

合眾汽車獲50億元人民幣投資 目標盡快實現IPO

ASML首季訂單遜預期

滬深三大指數高收 滬指以日中高位收市 創板指漲逾2%

萬科擬報悉售物流地產公司普洛斯

摩通下調第二季內地經濟增長預測至4% 全年目標不變

快運5月開辦直航海南三亞航線 推機票優惠計劃

半日沽空金額減23% 恒生中國企業沽空增4%

恒指半日跌11點 連跌5日 北水連續第13日流入

Ig廣告疑盜用日本女星川口春奈相片 渣打：廣告公司錯誤發布模擬圖片

IMF上調全球經濟今年增長預測 維持中國經濟增長預測

滬深三大指數半日向上 滬指以近半日高位收市