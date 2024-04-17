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PIMCO副主席：五大風險因素影響投資

PIMCO董事總經理兼副主席John Studzinski表示，現時有五大風險因素影響投資，其中包括中東及烏克蘭的局勢發展、人工智能的發展、亞洲於中國經濟改革下的區內發展，以及美國大選。他亦提到，有逾七成美國投資人偏好於現有候選人以外的選擇，「他們希望按下刷新的按鈕（press the refresh button），但現時並沒有刷新的按鈕。」

Studzinski續指，美國大選距今約有6至7個月時間，而其或會為美國歷史以來選舉形勢最接近的一次，6至7個的民主及共和黨之間「紫色」州份將主宰其選舉。

他提到大選有三個時間段需為注意，包括現時至選舉間、選舉至總統就職典禮期間，以及新政府接入期間。而今年11月5日至明年1月20間，即選舉至總統就職典禮期間，市場將會存在著許多不確定性和矛盾心理（uncertainty and ambivalence）。

Studzinski提到，美國經濟依然表現強勁，指出美國財政刺激政策仍然強大，對美國國內部經濟產生強烈的殘餘影響。他提到息口上升，消費者非為加息的「受害者」（Victim），相反消費者受惠於加息，他們的存款收益更多，亦將資金互惠基金或其他金融產品，而大多數人30年期定息抵押貸款亦維持於1%至2%之間。

Endowus董事長兼首席投資總監李眞今日於峰會中提到，金管局副總裁李達志曾於去年11月，曾與一名知名的經濟學家打賭美聯儲將於今年何時減息，而李達志認為減息不會如市場預期般來得快，而該名經濟學家則與市場主流則一致，認為聯儲局會較快減息。李達志表示，經過11月後他曾認為他會賭輸該場賭注，但現在則顯示他有該大機會勝出。

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