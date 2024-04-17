該行指，其給予銀娛今年度的EBITDA預測，較市場預期該股2024年度及2025年度的EBITDA共識水平低13%，並料市場共識澳門銀河第三期開業後會令市場佔有率取得進賬的看法未能夠實現。有別於市場共識銀娛的中場博彩市佔率達20%，並較去年下半年高出1.5個百分點，及比其預期的高出約2.4個百分點，其反而估計，銀娛今年首季的市佔率跌至17,2%。該行更指繣，市場共識低估了銀娛要增加營運開支去增加市佔率及非博彩項目投資，令到營運槓桿。因此該行預期，今年該股會有更多負面的盈利預算調整。

銀娛向來和同業之間估值上出現溢價，但是摩根士丹利指，有關溢價會較少，原因是同業正恢復派息，這會將銀娛和同業之間的溢價差收窄。同時，澳門銀河新開業的萊佛士酒店，未見幫助到銀娛爭取到市佔率。其更預期，銀娛今年首季的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按季增長2%至29億元，只相當於2019年的72%水平，並比市場按季增長5%為弱。這與該股在中場的市佔率損失及營運槓桿減低有關。若該股在今年第二季市佔率回升，料會有更正面看法。 其相應將銀娛的目標價及估計的EBITDA調低。

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