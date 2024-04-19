經過昨日短暫反彈後，聯儲局官員再為減息撥冷水，更有稱對加息持開放態度，利率期貨顯示12月減息機會急降至少於45%，引伸幅度為減0.433厘，隔晚美股向下，拖累港股、亞股今早跟隨低開，其後以色列飛彈反擊伊朗，油價、金價上升推動市場避險，亞股跌幅稍為擴大，不過市場似乎未太恐慌，跌幅有限，以恒指為例曾跌最多2.08%，不及周二跌幅，當日跌幅為2.36%，當日股市受伊朗空襲以色列影響而下跌。
恒指今早低開139點，高位跌130點，低位跌341點，高低波幅210點。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為11.66%，下跌為38.08%，無升跌為50.25%。
恒指半日跌201點或1.23%，報16184點，大市成交金額630億元；國指跌69點或1.19%，報5734點。恒生科技指數收報3269點，跌2.6%。
藍籌股成交金額319.72億元，佔大市成交50.74%；科指成份股成交金額150.92億元，佔大市成交23.95%；國指成份股成交金額256.68億元，佔大市成交40.74%。
24隻雙櫃台股，總成交0.35億元人民幣，相當於約0.37億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少14%，至66.66億元，佔大市成交10.57%。牛熊證成交金額26.16億元，減少26.06%；窩輪成交金額40.49億元，減少3.86%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。建行（0939）、中海油（0883）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌16隻升，65隻下跌，1隻無升跌。東方海外（0316）升4.81%，收報102.5元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.8%，收報35.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報61.85元，升0.57%；跌幅最大的是理想（2015）收報106.4元，跌7.32%。
恒指10天線(16618.8點)跌穿20天線(16625.02點)，指數續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。
北水南下合計淨流入47.96億元，較上日減少27.74%，連續第15日流入，累計流入763.25億元，對上一次連續15日淨流入是3月6日。南水北上合計淨流出52.9億元人民幣，較上日增加0.09%，連續第4日流出，累計流出135.99億元。
三公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國基建投資（0600）停牌。中國鐵塔（0788）收報0.88元，跌1.12%。聯通（0762）收報5.99元，升0.67%。
理想（2015）發布平價SUV新車L6。收報106.4元，跌7.32%。
六福（0590）上季港澳同店銷售跌4%，零售收入增一成。見52周低17.56元，收報17.7元，跌4.22%。
中國旭陽（1907）與通達煤化簽訂3年運營管理服務協議。收報3.07元，升0.99%。
京東（9618）上季共斥12億美元回購。收報96.65元，跌1.43%。
奈雪的茶（2150）首季新增23間直營門店，降單店投資額至58萬人幣。創上市新低，見2.24元，收報2.29元，跌2.97%。
瑞銀予創科實業（0669）「買入」評級，目標價上調至121元。收報102.2元，跌1.83%。
太平洋航運（2343）首季小靈便型乾散貨船日均收入跌18%。收報2.65元，升9.5%。
阿里減持雲音樂（9899）。收報88.9元，跌1.77%。
「郭老太」再增持新地（0016）。見52周低68.6元，收報69.85元，跌0.21%。
堡獅龍（0592）旗下以單車運動為主的品牌bossini.X與港單車隊簽署3年服裝贊助協議。收報0.124元，升6.9%。
小米（1810）雷軍：小米汽車交付中心今年年底將覆蓋40個城市。收報15.66元，跌4.4%。
破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見57.48元，收報56.88元，升0.67%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1752元，收報1733元，升0.58%；海信家電（0921）創上市新高，見30.2元，收報29.65元，跌1.5%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1752元，收報1733元，升0.58%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1050.95元，收報1050.95元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1123.5元，收報1123.5元，升0%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見53元，收報52.68元，升0.57%；知行汽車（1274）創上市新高，見99.55元，收報97.85元，跌0.66%；瀾滄古茶（6911）創上市新高，見17元，收報15.5元，跌1.27%；米高集團（9879）創上市新高，見5.95元，收報5.12元，跌4.12%；弘海高新資源（0065）創52周高，見0.59元，收報0.58元，升24.73%；大陸航空科技控股（0232）創52周高，見0.131元，收報0.129元，升5.74%；中薇金融（0245）創52周高，見0.079元，收報0.075元，跌1.32%；ALCO HOLDINGS（0328）創52周高，見9.88元，收報9.73元，升2.42%；江西銅業股份（0358）創52周高，見16.64元，收報16.02元，跌1.72%；FUTURE BRIGHT（0703）創52周高，見0.275元，收報0.255元，升2%；中石化冠德（0934）創52周高，見4.01元，收報4元，升2.56%；綠色能源科技集團（0979）創52周高，見0.242元，收報0.242元，升0.41%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見5.19元，收報5.07元，跌0.78%。
破頂指數成份股包括，紫金礦業（2899）創上市新高，見18.34元，收報17.76元，升0.34%；農業銀行（1288）創52周高，見3.48元，收報3.47元，升1.17%。
51隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.46元，收報2.48元，跌1.59%；碧桂園服務（6098）低見4.25元，收報4.31元，升0.23%；世茂服務（0873）低見0.68元，收報0.7元，跌1.41%；合景悠活（3913）低見0.265元，收報0.28元，跌3.45%；萬科（2202）低見3.63元，收報3.67元，跌2.39%；佳兆業（1638）低見0.076元，收報0.076元，跌6.17%；雅居樂（3383）低見0.375元，收報0.38元，跌5%；富力（2777）低見0.77元，收報0.78元，無升跌；首創鉅大（1329）低見0.218元，收報0.218元，跌12.1%；中駿集團（1966）低見0.098元，收報0.107元，跌6.14%。
104隻股份創52周低，其中十隻包括，龍光地產（3380）低見0.49元，收報0.5元，跌3.85%；保利置業（0119）低見1.23元，收報1.23元，跌2.38%；舜宇（2382）低見35.15元，收報35.7元，跌4.8%；銀河娛樂（0027）低見33.35元，收報33.8元，跌0.73%；金沙中國（1928）低見17.82元，收報18.06元，跌4.34%；六福集團（0590）低見17.56元，收報17.7元，跌4.22%；周生生（0116）低見8.03元，收報8.05元，跌1.83%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.86元，收報0.95元，跌6.86%；小鵬（9868）低見27元，收報27.35元，跌6.17%；希慎（0014）低見11.14元，收報11.36元，跌1.56%。
異動股
上升異動股，包括，HYGIEIA GROUP（1650）創52周高，見0.164元，收報0.13元，升41.3%；易居企業控股（2048）平上市低位0.043元，收報0.066元，升32%；弘海高新資源（0065）創52周高，見0.59元，收報0.58元，升24.73%；中國生命集團（8296）收報0.057元，升23.91%；遠大中國（2789）收報0.044元，升15.79%；MS CONCEPT（8447）收報0.046元，升15%；卓爾智聯（2098）收報0.36元，升14.29%；中鋁國際（2068）收報2.21元，升13.92%；核心經濟投資（0339）收報0.295元，升13.46%；天臣控股（1201）收報0.069元，升13.11%。
下跌異動股，包括，北京體育文化（1803）見52周低0.065元，收報0.068元，跌29.9%；神話世界（0582）創上市新低，見0.025元，收報0.029元，跌25.64%；微盟集團（2013）創上市新低，見1.11元，收報1.11元，跌18.38%；照現生態國際控股（8245）平上市低位0.038元，收報0.041元，跌18%；中國油氣控股（0702）見52周低0.05元，收報0.052元，跌17.46%；艾伯科技（2708）創上市新低，見0.038元，收報0.039元，跌17.02%；美佳音控股（6939）收報0.5元，跌16.67%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.255元，跌16.39%；華營建築（1582）創上市新低，見0.365元，收報0.365元，跌16.09%；中國鐵鈦（0893）收報0.058元，跌14.71%；創美藥業（2289）收報10元，跌13.49%。
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