經過昨日短暫反彈後，聯儲局官員再為減息撥冷水，更有稱對加息持開放態度，利率期貨顯示12月減息機會急降至少於45%，引伸幅度為減0.433厘，隔晚美股向下，拖累港股、亞股今早跟隨低開，其後以色列飛彈反擊伊朗，油價、金價上升推動市場避險，亞股跌幅稍為擴大，不過市場似乎未太恐慌，跌幅有限，以恒指為例曾跌最多2.08%，不及周二跌幅，當日跌幅為2.36%，當日股市受伊朗空襲以色列影響而下跌。