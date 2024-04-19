伊朗半官方媒體塔斯尼姆(Tasnim)引述知情人士報道稱，與以色列媒體周五上午的說法和傳言相反，沒有任何關於外國襲擊伊朗中部城市伊斯法罕(Isfahan)和其他地區的報告。包括伊斯法罕、大不裡士等地的防空系統被激活，是因為防空機敏度上升並且可能發現一些小型無人機。

塔斯尼姆稱沒有關於伊斯法罕發生大規模爆炸的報告，儘管早些時候伊朗媒體有相關報道

伊斯法罕的核設施完全安全。

紐約期油曾升最多4.29%，是1月12日後最大升幅，當日升幅為4.48%。高見86.28美元，是4月12日87.67美元後最高。現報83.97美元，升1.5%。

布蘭特期油曾升最多4.18%，是1月12日後最大升幅，當日升幅為4.31%。高見90.75美元，是4月16日90.84美元後最高。現報88.22美元，升1.27%。

金價曾升最多1.63%，是4月15日後最大升幅度，當日升幅度為1.85%。高見2417.89美元，是4月12日2431.52美元後最高。現報2390.81美元，升0.49%。

比特幣曾跌最多6.12%，其後曾升最多2.58%，是4月18日後最大升幅度，當日升幅度為5.45%。現報64763.14美元，升1.94%。

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