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瑞銀：特別看好下半年AH股表現 外資對中國股市更為積極

瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃發表報告，表示隨着中國經濟復蘇，上市公司盈利將進一步加強，下半年或有新一波上升行情，對於今年全年，特別是下半年A股和H股市場看法樂觀。

連沛堃表示，去年以來不少外資主動向該行詢問中國市場情況， 至今年年初明顯感到更加積極。從資金流向，有見外資從「先港股，後A股」進入到中國市場的趨勢。他指今年以來中國股市已有所反彈，但是目前估值仍然較低，相比全球其他市場具有估值優勢。政策的效果需要時間慢慢顯現，外資非常看重長線投資，也願意給予時間等待經濟進一步復蘇，以及政策刺激傳導到相關行業。

另外，連沛堃指今年以來中證監推出不少措施，更果斷支持市場，是外資對中國市場看法更積極的原因之一，例如「國家隊」入市增持 A股ETF，加強了外資的信心，近期當局規範上市公司減持，更加動態地平衡一級市場和二級市場的流動性，和引導上市公司從治理的角度更好地回饋股東等，從外資角度均非常關注。

對於需要關注項目，連沛堃表示短期內投資者比較關注內地宏觀經濟指標，包括通脹、房地產行業進一步改善，微觀層面則關注上市公司第一季業績。以上數據有進一步突破前，市場可能仍會處於盤整階段。不過隨著經濟復蘇、公司盈利加強，該行對下半年的A股和H股市場表現樂觀。

在外資選股因素上，連沛堃指外資研究先從宏觀看到微觀，當前中國經濟處於結構性轉型，未來會有更多的新經濟行業，驅動整個經濟發展。當前外資非常關注未來的機會到底在哪裡，他們會先從宏觀的角度進行論證，有了結論之後再聚焦行業和上市公司。

 

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