文章日期：2024年4月19日 16:14
破產管理署公布，3月提交個人破產呈請有783宗，為去年11月以來最多，較2月648宗升20.8%，按年升2.8%。
3月強制公司清盤呈請69宗，按月升30.2%，按年則升40.8%。
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