林劍表示，美方拋出的所謂中國「產能過剩」論，看似是經濟概念，背後包藏的是遏制打壓中國產業發展的禍心，旨在為本國謀求更有利的競爭地位和市場優勢，是赤裸裸的經濟脅迫和霸道霸凌。

林劍稱，當今時代，供給和需求都具有全球性，不同國家的產能高低是各自比較優勢決定的，必須從經濟法則出發，客觀辯證理性看待。 中國的新能源產業優勢是靠真本事獲得的，是透過不斷的科技創新和充分的市場競爭塑造的。

林劍又指：「給別人開藥方，治不了自身的病。以『產能過剩』為藉口，採取貿易保護措施，不能解決自己的問題，反而會損害全球產供鏈的穩定，損害新興產業的成長發展，損害國際 社會應對氣候變遷和綠色轉型發展的共同努力。 法治化的經貿合作環境，同國際社會一道，推動經濟全球化朝向更普惠包容的方向發展。」

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