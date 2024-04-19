今年首3個月，國泰載客人次較按年增加55.7%至540.1萬人次，可用座位千米上升56.4%，而收入乘客千米數上升 47.7%。

展望內地即將到來的五一黃金周假期，國泰留意到由內地前往香港，或經香港轉機前往亞洲其他城市的需求穩健增加，屆時將增加往來內地的航班至每周約200班，以滿足強勁的市場需求。

貨運方面，國泰上市運載13.45萬公噸貨物，按年增10.5%。月內貨物收入噸千米數按年升4.1 %，運載率下跌4.3個百分點至 62.7%，而可用貨物噸千米數則按年增加11.2%。

今年首3個月，載貨量較去年同期增加11.1%至35.63萬公噸，可用貨物噸千米數增加15.2%，而貨物收入噸千米數則上升6.2%。

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