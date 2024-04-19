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中國電信3月移動客淨增191萬戶 按年少増108萬戶

中國電信（0728）公布，3月淨增移動客戶191萬戶，比去年同期淨增移動客戶299萬戶少増108萬戶，首季淨增388萬名用戶，按年少增364萬戶，於3月底移動用戶總數約4.1億戶。

集團指，其中5G套餐用戶於3月淨増466萬戶，比去年同期5G套餐用戶淨增503萬戶少増37萬戶，首季累計淨増1006萬戶，按名少増519萬戶，於3月底5G套餐用戶總數約3.28億戶。至於有線寬帶用戶3月淨增59萬戶，至約1.9億戶，而固定電話用戶淨流失30萬戶至1億戶。

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