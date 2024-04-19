集團指，其中5G套餐用戶於3月淨増466萬戶， 比去年同期5G套餐用戶淨增503萬戶少増37萬戶， 首季累計淨増1006萬戶，按名少増519萬戶， 於3月底5G套餐用戶總數約3.28億戶。 至於有線寬帶用戶3月淨增59萬戶，至約1.9億戶， 而固定電話用戶淨流失30萬戶至1億戶。

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